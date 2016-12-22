Минобороны ликвидировало управление арестованного ранее полковника

Министерство обороны ликвидировало Главное управление по работе с личным составом (ГУРЛС). Часть его функций взяло на себя Главное военно-политическое управление (ГВПУ) министерства

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Как заявил в интервью телеканалу «Звезда» начальник ГВПУ генерал-полковник Андрей Картаполов, ГУРЛС де-факто прекратило свое существование с 1 декабря. Часть его функционала получило военно-политическое управление, перед которым стоят более широкие задачи.

Картаполов отметил, что занимавшие должности в структурах ГУРЛС офицеры в основном перешли в его ведомство. При этом он указал, что военно-политическое управление в будущем может трансфомироваться в зависимости от выполнения поставленных задач, указывает агентство «Интерфакс».

О создании ГВПУ было объявлено в конце июля. В проекте положения о новом управлении указывалось, что его задачей будет «организация военно-политической пропаганды», предупреждение экстремизма и наркомании.

В задачи политуправления войдет и психологическая работа с военнослужащими — отбор поступающих на военную службу и согласования назначений в армии, включая «профилактику отклоняющегося поведения».



Среди прочего ГВПУ будет контролировать работу ведомственных СМИ. В проекте положения оговорено, что управление займется работой по предоставлению субсидий телерадиокомпании «Звезда» и газете «Красная звезда».