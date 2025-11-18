В «Алабуге» обвинили иноСМИ в дискредитации из-за «ложного рекрутинга»

В ОЭЗ «Алабуга» назвали статьи о программе трудоустройства попыткой создать «негативный информационный вакуум». Bloomberg и другие СМИ писали, что участницы программы из стран Африки работали на заводе по производству дронов

Фото: alabugastartrussia / VK

Иностранные СМИ, которые пишут о нарушениях условий контракта по программе «Алабуга старт» в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Алабуга», пытаются дискредитировать ее, заявил ТАСС руководитель группы проектов Эльмир Сайфуллин.

«Нас обвиняют в якобы ложном рекрутинге, чуть ли не торговле людьми, насильной работе вместо учебы и других ужасах», — сказал он. Сайфуллин заявил, что все условия работы, в том числе зарплата, указаны на официальных ресурсах, о них сообщают иностранным специалистам на этапе подписания контракта.

Программа «Алабуга старт», запущенная в 2022 году, предлагает трудоустройство и обучение для девушек в возрасте 18–22 лет из 88 стран. Соискательницам обещают бесплатный перелет в Россию, льготное проживание в хостелах, медицинское страхование и уроки русского языка. В числе предлагаемых направлений на сайте указаны сервис и гостеприимство, оператор производства, кейтеринг, логистика, монтажные и отдельные работы, вождение.

«Это попытка создать негативный информационный вакуум вокруг успешных проектов России. «Алабуга старт» — не исключение. Я регулярно сталкиваюсь с такой информацией», — сказал Сайфуллин.

Представители «Алабуга старт» отметили, что будут «рады лично продемонстрировать условия работы и профессиональные возможности, которые открываются для иностранных студентов, заключающих трудовой контракт». Разрешение на привлечение иностранцев на работу в особой экономической зоне выдало МВД, а Минтруд регулирует квоты, добавили там.

В 2024–2025 годах Bloomberg, AP, Би-би-си, The Wall Street Journal и другие СМИ сообщали, что молодых девушек из стран Африки, участвовавших в программе «Алабуга старт», привлекали к работе на заводе по производству беспилотников. Некоторые, по данным изданий, не знали, чем именно им предстоит заниматься и жаловались на условия.

В августе Министерство по делам женщин при президенте ЮАР выпустило заявление, в котором предупредило, что рекламируемые в соцсетях предложения о работе в России «не связаны с какими-либо правительственными программами» и призвало молодежь проявлять осторожность при отклике на такие вакансии. Bloomberg писал со ссылкой на главу отдела общественной дипломатии МИДа Клейсона Моньелу, что дипломаты помогли одной девушке из ЮАР вернуться домой, после того как она обратилась в посольство в Москве, «поняв, что обещанное не соответствует действительности».

Российское посольство в ЮАР назвало обвинения в «эксплуатации» в адрес России необоснованными. Дипломаты заявили, что, за исключением публикаций в СМИ, не имеют информации о нарушении прав иностранцев — участников программы. МИД ЮАР позднее сообщил, что властям «пока не удалось найти убедительных доказательств того, что предложения о работе в России не соответствуют заявленной цели»,

Данные о том, что приехавших в «Алабугу» девушек вместо учебы и работы в гостиницах нанимают на производство дронов, заинтересовали также депутатов парламента Малави, передавало издание Nyasa Times. Посольство Малави сообщило, что не получало от властей страны никаких официальных сообщений по этому поводу.