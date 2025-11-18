 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Le Monde рассказала об «Игре престолов» в Еврокомиссии

Le Monde: Каллас и фон дер Ляйен борются за власть в ЕК в духе «Игры престолов»
Каллас пытается выйти из тени фон дер Ляйен, но проигрывает в борьбе за власть в Брюсселе. Ей не удалось помешать созданию второй разведки и сохранить былое влияние на военные вопросы
Кая Каллас и Урсула фон лер Ляйен
Кая Каллас и Урсула фон лер Ляйен (Фото: Zhao Dingzhe / XinHua / Global Look Press)

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен концентрирует все больше полномочий, прежде принадлежавших главе европейской дипломатии Кае Каллас, пишет Le Monde.

«Эта история достойна «Игры престолов», — рассказал источник газеты.

Каллас — вице-председатель Еврокомиссии и глава Европейской службы внешних связей (ЕСВС). С назначения в прошлом декабре она «изо всех сил пытается выйти из тени» фон дер Ляйен, которая определяет политику дипломатических и военных вопросов — по Украине, Ближнему Востоку и развитию европейской обороны.

FT узнала, что ЕК создаст разведывательный орган с фон дер Ляйен во главе
Политика
Урсула фон дер Ляйен

Еврокомиссия дублирует все службы, существующие в ведомстве Каллас, в связи чем оно теряет свою эффективность, рассказал источник газеты среди дипломатов ЕС. По его словам, некоторые подчиненные Каллас чувствуют, будто работают на «тонущем корабле».

К примеру, с началом российско-украинского конфликта оборонные вопросы, которые прежде курировала ЕСВС, частично перешли в ведение председателя ЕК и нового комиссара по обороне Андрюса Кубилюса, а также недавно созданного Генерального директората оборонной промышленности. Появление последнего вызвало беспокойство в ЕСВС, так как там уже существовало целое подразделение, занимающееся этим сектором.

Более того, Еврокомиссия работает над созданием разведывательного подразделения под руководством фон дер Ляйен, несмотря на существование Разведывательного и ситуационного центра Европейского союза (INTCEN, орган внешней разведки ЕС) под управлением ЕСВС.

Фон дер Ляйен заявила, что Россия понимает только язык давления
Политика
Урсула фон дер Ляйен

Еще одним поражением Каллас в борьбе с фон дер Ляйен за власть стала попытка сделать Мартина Зельмайра, бывшего руководителя канцелярии экс-председателя ЕК Жан-Клода Юнкера, своим советником по новому направлению «Геоэкономика и межведомственные отношения». Зельмайр, получивший прозвища «монстр из Берлемона» и «Распутин», был известен бескомпромиссностью и некогда считался самым влиятельным лицом в Брюсселе.

Еврокомиссия в результате поддержала инициативу фон дер Ляйен о создании поста комиссара по вопросам религиозной свободы и предложила занять его Зельмайру вопреки позиции Каллас.

«Служба внешних связей ЕС была попыткой сохранить дипломатические инициативы комиссии под контролем государств-членов, для которых это служит исключительной сферой деятельности. Тем не менее комиссия постоянно стремилась к укреплению своих позиций. Комиссия хотела бы сделать ЕСВС генеральным директоратом, но договоры этого не предусматривают», — рассказал изданию Себастьен Майяр, специальный советник Института Жака Делора.

Фон дер Ляйен в прошлом году обвинялась в превышении полномочий главой Евросовета Шарлем Мишелем, выяснил Bloomberg. Он указывал, что глава ЕК не учитывает согласованную позицию стран ЕС по войне Израиля с ХАМАС. Конфликт двух политиков проявился в публичном поле во время переговоров с Эрдоганом, когда главе ЕК не хватило стула и пришлось сидеть на диване, что назвали «софагейтом». Мишель также пытался не допустить ее переизбрания на должность руководителя Еврокомиссии, но проиграл.

Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Еврокомиссия Евросоюз Кая Каллас Урсула фон дер Ляйен Игра престолов
