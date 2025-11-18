Le Monde рассказала об «Игре престолов» в Еврокомиссии

Le Monde: Каллас и фон дер Ляйен борются за власть в ЕК в духе «Игры престолов»

Каллас пытается выйти из тени фон дер Ляйен, но проигрывает в борьбе за власть в Брюсселе. Ей не удалось помешать созданию второй разведки и сохранить былое влияние на военные вопросы

Кая Каллас и Урсула фон лер Ляйен (Фото: Zhao Dingzhe / XinHua / Global Look Press)

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен концентрирует все больше полномочий, прежде принадлежавших главе европейской дипломатии Кае Каллас, пишет Le Monde.

«Эта история достойна «Игры престолов», — рассказал источник газеты.

Каллас — вице-председатель Еврокомиссии и глава Европейской службы внешних связей (ЕСВС). С назначения в прошлом декабре она «изо всех сил пытается выйти из тени» фон дер Ляйен, которая определяет политику дипломатических и военных вопросов — по Украине, Ближнему Востоку и развитию европейской обороны.

Еврокомиссия дублирует все службы, существующие в ведомстве Каллас, в связи чем оно теряет свою эффективность, рассказал источник газеты среди дипломатов ЕС. По его словам, некоторые подчиненные Каллас чувствуют, будто работают на «тонущем корабле».

К примеру, с началом российско-украинского конфликта оборонные вопросы, которые прежде курировала ЕСВС, частично перешли в ведение председателя ЕК и нового комиссара по обороне Андрюса Кубилюса, а также недавно созданного Генерального директората оборонной промышленности. Появление последнего вызвало беспокойство в ЕСВС, так как там уже существовало целое подразделение, занимающееся этим сектором.

Более того, Еврокомиссия работает над созданием разведывательного подразделения под руководством фон дер Ляйен, несмотря на существование Разведывательного и ситуационного центра Европейского союза (INTCEN, орган внешней разведки ЕС) под управлением ЕСВС.

Еще одним поражением Каллас в борьбе с фон дер Ляйен за власть стала попытка сделать Мартина Зельмайра, бывшего руководителя канцелярии экс-председателя ЕК Жан-Клода Юнкера, своим советником по новому направлению «Геоэкономика и межведомственные отношения». Зельмайр, получивший прозвища «монстр из Берлемона» и «Распутин», был известен бескомпромиссностью и некогда считался самым влиятельным лицом в Брюсселе.

Еврокомиссия в результате поддержала инициативу фон дер Ляйен о создании поста комиссара по вопросам религиозной свободы и предложила занять его Зельмайру вопреки позиции Каллас.

«Служба внешних связей ЕС была попыткой сохранить дипломатические инициативы комиссии под контролем государств-членов, для которых это служит исключительной сферой деятельности. Тем не менее комиссия постоянно стремилась к укреплению своих позиций. Комиссия хотела бы сделать ЕСВС генеральным директоратом, но договоры этого не предусматривают», — рассказал изданию Себастьен Майяр, специальный советник Института Жака Делора.

Фон дер Ляйен в прошлом году обвинялась в превышении полномочий главой Евросовета Шарлем Мишелем, выяснил Bloomberg. Он указывал, что глава ЕК не учитывает согласованную позицию стран ЕС по войне Израиля с ХАМАС. Конфликт двух политиков проявился в публичном поле во время переговоров с Эрдоганом, когда главе ЕК не хватило стула и пришлось сидеть на диване, что назвали «софагейтом». Мишель также пытался не допустить ее переизбрания на должность руководителя Еврокомиссии, но проиграл.