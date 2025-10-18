Вэнс оценил бело-сине-красный галстук Хегсета на встрече с Зеленским
Глава Пентагона Пит Хегсет, который появился на встрече президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского в галстуке с бело-сине-красными полосами, мог демонстрировать тем самым цвета американского флага, отметил вице-президент Джей Ди Вэнс в Х.
«Или он надел [галстук] цветов [флага] США», — написал Вэнс, отвечая на публикацию, где Хегсета упрекнули, что его галстук имеет цвета российского триколора. На флаге США действительно те же цвета — белые звезды на синем фоне и бело-красные перемежающиеся полосы.
Встреча Зеленского и Трампа в составе делегаций прошла накануне, 17 октября. Сначала политики общались со СМИ около 40 минут, потом прошел разговор тет-а-тет. Как сообщили источники Axios, встреча завершилась спустя 2,5 часа после начала.
Один из собеседников издания заявил, что переговоры были «непростыми», а Трамп был «жестким». Другой источник сообщил, что они оказались «плохими». «В ходе встречи Трамп сделал несколько резких заявлений, и в некоторые моменты она была довольно эмоциональной», — сообщил собеседник Axios.
Одним из ключевых вопросов была поставка Украине дальнобойных крылатых ракет «Томагавк». По данным Axios, Трамп отказал Киеву в их передаче. Зеленский раскрыл, что американский лидер на встрече не сказал ему ни «нет», ни «да» относительно этих ракет.
Россия предупреждала, что если Украина получит «Томагавки», то отношениям Москвы и Вашингтона будет нанесен серьезный ущерб, а сам факт поставок станет эскалацией.
