Военная операция на Украине⁠,
0

Вэнс оценил бело-сине-красный галстук Хегсета на встрече с Зеленским

Сюжет
Военная операция на Украине
Хегсет надел галстук в бело-сине-красную полоску на встречу Трампа с Зеленским. Вэнс напомнил, что те же цвета есть и на флаге США
Пит Хегсет
Пит Хегсет (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Глава Пентагона Пит Хегсет, который появился на встрече президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского в галстуке с бело-сине-красными полосами, мог демонстрировать тем самым цвета американского флага, отметил вице-президент Джей Ди Вэнс в Х.

«Или он надел [галстук] цветов [флага] США», — написал Вэнс, отвечая на публикацию, где Хегсета упрекнули, что его галстук имеет цвета российского триколора. На флаге США действительно те же цвета — белые звезды на синем фоне и бело-красные перемежающиеся полосы.

Хегсет пригрозил России «издержками» при продолжении конфликта на Украине
Политика
Фото:Станислав Красильников / РИА Новости

Встреча Зеленского и Трампа в составе делегаций прошла накануне, 17 октября. Сначала политики общались со СМИ около 40 минут, потом прошел разговор тет-а-тет. Как сообщили источники Axios, встреча завершилась спустя 2,5 часа после начала.

Один из собеседников издания заявил, что переговоры были «непростыми», а Трамп был «жестким». Другой источник сообщил, что они оказались «плохими». «В ходе встречи Трамп сделал несколько резких заявлений, и в некоторые моменты она была довольно эмоциональной», — сообщил собеседник Axios.

Одним из ключевых вопросов была поставка Украине дальнобойных крылатых ракет «Томагавк». По данным Axios, Трамп отказал Киеву в их передаче. Зеленский раскрыл, что американский лидер на встрече не сказал ему ни «нет», ни «да» относительно этих ракет.

Россия предупреждала, что если Украина получит «Томагавки», то отношениям Москвы и Вашингтона будет нанесен серьезный ущерб, а сам факт поставок станет эскалацией.

Авторы
Теги
Персоны
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Джеймс Дэвид Вэнс Пит Хегсет Владимир Зеленский Дональд Трамп галстук
Пит Хегсет фото
Пит Хегсет
политик, министр обороны / министр войны США
6 июня 1980 года
Джеймс Дэвид Вэнс фото
Джеймс Дэвид Вэнс
политик, вице-президент США
2 августа 1984 года
