Британский фельдмаршал не увидел шансов для победы Украины в конфликте

Военный отметил, что даже с нужными ресурсами Украина не сможет победить Россию, так как ей не хватает солдат. Перспектива может быть другой только при вступлении союзников в конфликт — но они на такой шаг не пойдут, считает он

Фото: Анатолий Степанов / Reuters

Украина не сможет победить Россию в конфликте даже с помощью партнеров, уверен экс-начальник штаба обороны британской армии, фельдмаршал, лорд Дэвид Ричардс. Об этом он заявил в интервью The Independent.

«Что мы сделали в случае с Украиной, так это побудили Украину сражаться, но не предоставили ей средств для победы. <...> На мой взгляд, они не смогут победить», — сказал Ричардс.

Когда журналист уточнил, сможет ли Киев выиграть, «имея необходимые ресурсы», фельдмаршал тоже сказал «нет». Вопрос задали повторно, и военный остался при своем: «Нет, у них не хватает людских ресурсов».

Ричардс увидел перспективы успеха только в случае вступления Запада в конфликт на стороне Украины. Но этого не произойдет, так как эта страна — не «экзистенциальный вопрос», считает лорд. Он отметил, что Запад находится в «гибридной войне» с Россией, «но это не то же самое, что стрельба, в которой гибнут в большом количестве наши солдаты».

«Несмотря на нашу симпатию ко всему, чего они достигли, и наши искренние чувства к стольким украинцам, я все еще придерживаюсь той точки зрения, что это не в наших жизненно важных национальных интересах», — отметил Ричардс.

В связи с этим, резюмировал он, «лучшее», чего может добиться Украина, — «это своего рода ничья».

Ричардс был начальником штаба обороны в 2010–2013 годах, сейчас он в отставке. До этого занимал еще несколько высоких постов в британской армии. Кроме того, командовал британскими войсками в Восточном Тиморе в 1999 году и в Сьерра-Леоне в 2000 году. Также некоторое время был командующим силами НАТО в Афганистане.

17 октября президент США Дональд Трамп после встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что стороны конфликта «должны остановиться там, где они есть». «Пусть обе одержат победу, пусть история рассудит!» — отметил Трамп. Зеленский согласился с его тезисом, что нужно «остановиться».

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя мысль Трампа, отметил, что идея о двух победителях в данном случае не работает. По его словам, дело не только в том, что России нужна победа в конфликте «с известными всем условиями», но и в том, что Зеленскому «не простят» утрату территорий, в том числе его политические конкуренты.