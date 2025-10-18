 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Британский фельдмаршал не увидел шансов для победы Украины в конфликте

Британский фельдмаршал Ричардс не увидел шансов для победы Украины в конфликте
Сюжет
Военная операция на Украине
Военный отметил, что даже с нужными ресурсами Украина не сможет победить Россию, так как ей не хватает солдат. Перспектива может быть другой только при вступлении союзников в конфликт — но они на такой шаг не пойдут, считает он
Фото: Анатолий Степанов / Reuters
Фото: Анатолий Степанов / Reuters

Украина не сможет победить Россию в конфликте даже с помощью партнеров, уверен экс-начальник штаба обороны британской армии, фельдмаршал, лорд Дэвид Ричардс. Об этом он заявил в интервью The Independent.

«Что мы сделали в случае с Украиной, так это побудили Украину сражаться, но не предоставили ей средств для победы. <...> На мой взгляд, они не смогут победить», — сказал Ричардс.

Когда журналист уточнил, сможет ли Киев выиграть, «имея необходимые ресурсы», фельдмаршал тоже сказал «нет». Вопрос задали повторно, и военный остался при своем: «Нет, у них не хватает людских ресурсов».

Ричардс увидел перспективы успеха только в случае вступления Запада в конфликт на стороне Украины. Но этого не произойдет, так как эта страна — не «экзистенциальный вопрос», считает лорд. Он отметил, что Запад находится в «гибридной войне» с Россией, «но это не то же самое, что стрельба, в которой гибнут в большом количестве наши солдаты».

«Несмотря на нашу симпатию ко всему, чего они достигли, и наши искренние чувства к стольким украинцам, я все еще придерживаюсь той точки зрения, что это не в наших жизненно важных национальных интересах», — отметил Ричардс.

В связи с этим, резюмировал он, «лучшее», чего может добиться Украина, — «это своего рода ничья».

Ричардс был начальником штаба обороны в 2010–2013 годах, сейчас он в отставке. До этого занимал еще несколько высоких постов в британской армии. Кроме того, командовал британскими войсками в Восточном Тиморе в 1999 году и в Сьерра-Леоне в 2000 году. Также некоторое время был командующим силами НАТО в Афганистане.

Медведев назвал неработающим тезис Трампа о признании Украины победителем
Политика
Дмитрий Медведев

17 октября президент США Дональд Трамп после встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что стороны конфликта «должны остановиться там, где они есть». «Пусть обе одержат победу, пусть история рассудит!» — отметил Трамп. Зеленский согласился с его тезисом, что нужно «остановиться».

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя мысль Трампа, отметил, что идея о двух победителях в данном случае не работает. По его словам, дело не только в том, что России нужна победа в конфликте «с известными всем условиями», но и в том, что Зеленскому «не простят» утрату территорий, в том числе его политические конкуренты.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Великобритания Украина Военная операция на Украине
Материалы по теме
Медведев назвал неработающим тезис Трампа о признании Украины победителем
Политика
Белый дом заявил о надежде на «новый рассвет» в конфликте на Украине
Политика
Европейские лидеры заявили Зеленскому о поддержке Украины
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 октября
EUR ЦБ: 94,58 (+2,5) Инвестиции, 17 окт, 22:26 Курс доллара на 18 октября
USD ЦБ: 80,98 (+1,9) Инвестиции, 17 окт, 22:26
В аэропорту в столице Бангладеш вспыхнул пожар. Видео Общество, 19:27
«Краснодар» обыграл махачкалинское «Динамо» и вышел в лидеры РПЛ Спорт, 19:26
Как получить максимальный доход от инвестиций в квартиру РБК и ПИК, 19:23
Чемпион КХЛ нанес СКА седьмое поражение в восьми последних матчах Спорт, 19:18
Экс-главу ПАО «Россети Сибирь» арестовали за взятку Общество, 19:03
Избыток чувств (и веса): что на самом деле нужно домашнему животному РБК х Четыре Лапы, 19:00
Француз Муте стал соперником Медведева в финале турнира ATP в Алма-Ате Спорт, 18:52
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 20 октября
Присоединиться
Без каких зданий нельзя представить современную Москву Стиль, 18:52
Два человека погибли в ДТП с грузовиком в Серпухове Общество, 18:49
Минпромторг опроверг данные, что отсрочка по утильсбору будет не для всех Политика, 18:45
Роль системных интеграторов в цифровизации бизнеса в России. Исследование РБК х Ростелеком, 18:45
Истина в стекле: как выбрать винные бокалы РБК и СберПервый, 18:38
Британский фельдмаршал не увидел шансов для победы Украины в конфликте Политика, 18:37
Танкер подал сигнал бедствия возле Йемена после взрыва на борту Политика, 18:32