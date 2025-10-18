 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
«Сыграл роль статиста». Что иноСМИ говорят о встрече Трампа с Зеленским

Сюжет
Военная операция на Украине
17 октября Дональд Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского. В предшествующие дни он допускал передачу Киеву «Томагавков», но после разговора с Путиным, по-видимому, отказался от этой идеи. Что пишут иноСМИ — в обзоре РБК
Владимир Зеленский (слева) и Дональд Трамп (справа)
Владимир Зеленский (слева) и Дональд Трамп (справа) (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

The Financial Times (Великобритания)

Резкая смена риторики президента Дональда Трампа в ООН не убедила украинцев, поскольку за его теплыми словами не последовало никакой конкретной военной или экономической поддержки.

После нескольких месяцев настойчивых заявлений о том, что Украина должна уступить территории России в обмен на мир, Трамп встретился с президентом Владимиром Зеленским и, похоже, резко изменил курс. Киев, написал он в социальных сетях, «в состоянии бороться и вернуть всю Украину в ее первоначальном виде». <...>

В последние недели Киев надеялся, что Трамп будет больше поддерживать усилия Украины по прекращению полномасштабного вторжения России. Однако телефонный разговор Трампа с Путиным омрачил настроение делегации Зеленского. Сидя напротив Трампа, украинский президент предложил обменять свои беспилотники местного производства, прошедшие боевые испытания, на американские ракеты «Томагавк».

О чем в Белом доме договорились и не договорились Трамп и Зеленский
Политика
Фото:Jonathan Ernst / Reuters

The New York Times (США)

Ключевым моментом между заявлением Трампа во вторник о передаче Украине крылатых ракет дальнего радиуса действия и разочарованием Зеленского в пятницу стал продолжительный телефонный разговор с Владимиром Путиным, который, судя по всему, отговорил американского лидера от этой идеи.

Это уже не первый случай, когда Трамп меняет свою позицию после личного общения с Путиным. Ранее он сам признавал, что российский президент вводил его в заблуждение. Однако недовольство Трампа Путиным обычно быстро рассеивается.

«Европейская правда» (Украина)

Два с половиной часа встречи, из которых два часа пошли на переговоры за закрытыми дверями — с тарелками и без. Комплименты от Дональда Трампа и попытки украинской стороны удовлетворить все прихоти хозяина Белого дома.

Все это для того, чтобы достичь шага, который год назад Украина категорически исключала, и только разговоры о котором вызвали бы ярость и публичное сопротивление в Киеве. <...>

Демонстративно публичные переговоры Украины и США о Tomahawk стали неплохим инструментом давления на Москву. И хотя есть все основания предполагать, что Вашингтон никогда не рассматривал возможность такой поставки и начал эти разговоры исключительно для того, чтобы напугать Кремль, в Киеве не оставляют надежды, что в случае отказа Путина от переговоров Трамп пересечет и эту красную линию и предоставит Украине эти (или другие) дальнобойные ракеты.

Ракеты «Томагавк»: характеристики, дальность полета и модификации
База знаний
Фото:U.S. Navy / Getty Images

The Atlantic (США)

Трамп не раз хвастливо заявлял, что украинский конфликт легко разрешить. Однако сегодня ситуация выглядела иначе. Встретившись в Белом доме с украинским президентом Владимиром Зеленским, он призвал положить конец войне, но отказался санкционировать — по крайней мере, на данный момент — передачу крылатых ракет «Томагавк» Киеву. Это оружие позволило бы Украине наносить удары по глубинной территории России — шаг, который, по мнению Киева, мог бы заставить Москву сесть за стол переговоров. <...>

Еще до самой встречи позиции Зеленского были ослаблены Путиным, который во внезапном телефонном разговоре накануне общался с Трампом, пока украинский лидер был в пути в Вашингтон. Российский президент предупредил Трампа о последствиях передачи «Томагавков» и предложил кое-что, от чего наш вечно жаждущий громких заголовков президент не смог отказаться: перспективу торговых сделок и еще одного высокопоставленного саммита, на этот раз в Будапеште. На этой встрече Зеленского не будет, что почти наверняка гарантирует ее неэффективность в деле прекращения конфликта, бушующего в Восточной Европе уже почти четыре года.

Почему Путин и Трамп предпочли Будапешт и что будет с «Томагавками»
Политика
Владимир Путин

Le Monde (Франция)

Отступление было очевидным. После того как в последние недели Дональд Трамп дал понять, что готов усилить давление на Россию, он пошел на попятную. Воодушевленный своим дипломатическим успехом на Ближнем Востоке и освобождением последних заложников, удерживаемых ХАМАС, американский лидер вместо этого решил положиться на силу убеждения.

Focus (Германия)

По мнению эксперта по внешней политике Клеменса Фишера, встреча Дональда Трампа в Белом доме прошла в ущерб президенту Украины Владимиру Зеленскому. «Прорыв, на который надеялся Зеленский, не состоялся. Трамп буквально выскользнул у него из рук в последнюю секунду. Решение по «Томагавку», по крайней мере, отложено, если не полностью исключено», — сказал Фишер Focus online.

Тот факт, что совместная пресс-конференция не была запланирована, свидетельствует об уменьшении значимости этой встречи. Зеленский сыграл лишь роль статиста. Фишер отмечает: «Зеленскому пришлось сидеть спиной к журналистам, из-за чего ему пришлось отвечать на несколько вопросов, которые ему задавали, даже находясь в крайне невыгодном с визуальной точки зрения положении».

Читайте РБК в Telegram.

Валентина Шварцман, Екатерина Постникова
Дональд Трамп Владимир Зеленский США Украина Белый дом Tomahawk
Дональд Трамп
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
