 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Axios узнал об идее Стармера создать план для Украины по примеру Газы

Сюжет
Военная операция на Украине
Стармер считает, что проект мирного соглашения можно разработать вместе с США по аналогии с планом Трампа о завершении войны между Израилем и ХАМАС
Кир Стармер
Кир Стармер (Фото: Jaimi Joy / Reuters)

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер предложил вместе с США разработать проект соглашения об урегулировании между Россией и Украиной, сообщает Axios со ссылкой на источник.

Предполагается, что он будет разработан по аналогии с мирным планом президента США Дональда Трампа по сектору Газа. Перемирие, в основу которого лег план Вашингтона, вступило в силу 10 октября, а три дня спустя Трамп, лидеры Египта, Турции и Катара подписали соглашение о прекращении войны в Газе как посредники между Израилем и ХАМАС.

Свое предложение Стармер озвучил во время телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского с европейскими лидерами, в котором участвовал генсек НАТО Марк Рютте. Последний предложил на выходных провести срочные переговоры европейских советников по национальной безопасности, пишет Axios.

О чем в Белом доме договорились и не договорились Трамп и Зеленский
Политика
Фото:Jonathan Ernst / Reuters

Телефонная беседа состоялась сразу после встречи Зеленского с Трампом в Вашингтоне 16 октября. Украинская сторона рассчитывала добиться от США обязательств в вопросе поставок крылатых ракет Tomahawk и других систем, но Трамп не стал их на себя брать. По данным Axios, республиканец дал понять, что считает приоритетом дипломатию, а поставки дальнобойного оружия могут подорвать эти усилия.

Трамп после встречи написал в Truth Social, что бои нужно немедленно прекратить по линии фронта, с этим согласился Зеленский. Российские власти заявляли, что стремятся завершить конфликт как можно быстрее.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Кир Стармер Владимир Зеленский Дональд Трамп мирное соглашение Украина
Кир Стармер фото
Кир Стармер
политик, премьер-министр Великобритании
2 сентября 1962 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Материалы по теме
Европейские лидеры заявили Зеленскому о поддержке Украины
Политика
Зеленский согласился со словами Трампа о необходимости остановиться
Политика
CNN объяснил отказ Трампа передавать Киеву дальнобойные ракеты
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 октября
EUR ЦБ: 94,58 (+2,5) Инвестиции, 17 окт, 22:26 Курс доллара на 18 октября
USD ЦБ: 80,98 (+1,9) Инвестиции, 17 окт, 22:26
В Петербурге задержали мать, оставившую младенца у мусорных баков Общество, 11:52
Рыбакина вышла в финал крупного турнира WTA в Китае Спорт, 11:49
Перспективные направления развития ИТ-сектора на ближайшие 5 лет РБК х Ростелеком, 11:42
Рост новых ИП замедлился: как изменился рынок регистрации бизнеса в 2025 Радио РБК, 11:36
FIS провела опрос среди федераций насчет возвращения россиян на турниры Спорт, 11:33
Володин предложил обсудить вопрос маркировки ИИ Технологии и медиа, 11:32
Какими бывают золотые слитки РБК и Сбер, 11:31
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
В ЕС сочли «политическим кошмаром» встречу Путина и Трампа в Будапеште Политика, 11:19
Как малому бизнесу развиваться в условиях турбулентности в 2025 году Радио РБК, 11:16
«Меня недолюбливают»: как перестать «читать» чужие мыслиПодписка на РБК, 11:09
МВД предупредило о схеме мошенничества через объявления о льготах Общество, 11:09
Канадский теннисист на русском языке поругался с болельщиком в Стокгольме Спорт, 11:03
Как работать, не принося в жертву собственный комфорт и интересы РБК и ГАЛС, 11:00
В бюджет заложили подъем затопленных атомных субмарин К-27 и К-159 Финансы, 11:00