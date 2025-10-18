Axios узнал об идее Стармера создать план для Украины по примеру Газы
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер предложил вместе с США разработать проект соглашения об урегулировании между Россией и Украиной, сообщает Axios со ссылкой на источник.
Предполагается, что он будет разработан по аналогии с мирным планом президента США Дональда Трампа по сектору Газа. Перемирие, в основу которого лег план Вашингтона, вступило в силу 10 октября, а три дня спустя Трамп, лидеры Египта, Турции и Катара подписали соглашение о прекращении войны в Газе как посредники между Израилем и ХАМАС.
Свое предложение Стармер озвучил во время телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского с европейскими лидерами, в котором участвовал генсек НАТО Марк Рютте. Последний предложил на выходных провести срочные переговоры европейских советников по национальной безопасности, пишет Axios.
Телефонная беседа состоялась сразу после встречи Зеленского с Трампом в Вашингтоне 16 октября. Украинская сторона рассчитывала добиться от США обязательств в вопросе поставок крылатых ракет Tomahawk и других систем, но Трамп не стал их на себя брать. По данным Axios, республиканец дал понять, что считает приоритетом дипломатию, а поставки дальнобойного оружия могут подорвать эти усилия.
Трамп после встречи написал в Truth Social, что бои нужно немедленно прекратить по линии фронта, с этим согласился Зеленский. Российские власти заявляли, что стремятся завершить конфликт как можно быстрее.
