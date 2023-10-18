 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Володин призвал отозвать проект о праве осужденных быть учителями

Спикер Думы Володин назвал ошибкой идею разрешить осужденным быть учителями
Идея разрешить осужденным за тяжкие преступления работать учителями приведет к ошибкам, «которые могут больно ударить по детям», предупредил Володин. Один из четырех авторов проекта, вице-спикер Толстой, отозвал свою подпись
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram раскритиковал предложение разрешить работать учителями, воспитателями и тренерами тем, кто отбыл срок заключения за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления, и назвал «ошибкой, которую нельзя допустить».

Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму 16 октября. Володин призвал авторов отозвать инициативу и не доводить до заседания нижней палаты. «Иначе ее придется отклонить», — написал он, отметив, что обсуждал идею с членами Совета Госдумы.

Идея приведет к ошибкам, «которые потом могут больно ударить по нашим детям», заявил спикер. По его мнению, большинство родителей «готовы доверить своего ребенка только людям с безупречной репутацией». Кроме того, в правовом управлении Госдумы считают, что предложение не соответствует двум статьям Трудового кодекса — о праве на занятие педагогической деятельностью и об ограничениях на занятие трудовой деятельностью в сфере образования с участием несовершеннолетних.

Авторы инициативы — депутаты «Единой России» вице-спикер Петр Толстой, Ирина Роднина, Вячеслав Фетисов, Владислав Третьяк и Валентина Пивненко. 17 октября, как следует из базы данных Госдумы, Толстой отозвал свою подпись с законопроекта.

Парламентарии предложили дать комиссии по делам несовершеннолетних полномочия по рассмотрению заявлений на занятие педагогической деятельностью при условии, что бывшие заключенные отбывали срок не за убийства, половую неприкосновенность и половую свободу личности. Еще одно условие — безупречное поведение заявителей и «активная общественная деятельность» в течение десяти лет после освобождения.

Тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание не превышает десяти лет лишения свободы. Особо тяжкими признаются умышленные преступления, за совершение которых предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком более десяти лет.

Читайте на РБК Pro
Китай старается оторвать Европу от США. К чему это приведет
Конфликтов нет и все гении: девять мифов о топ-командах
Как определить самого ценного человека для компании — The Economist
Бегство из Поднебесной: почему южнокорейский бизнес уходит из Китая
Авторы
Теги
Персоны
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Вячеслав Володин Госдума осужденные преступления учителя Петр Толстой
Вячеслав Володин фото

Вячеслав Володин

политик, спикер Госдумы

4 февраля 1964 года
Материалы по теме
Каждый четвертый учитель не хотел выбирать эту работу в юности
Общество
Россияне назвали размер достойной зарплаты учителя
Общество
Власти не сочли критичным уход 17 учителей из школы в Петербурге
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 октября
EUR ЦБ: 102,75 (+0,23) Инвестиции, 17 окт, 16:08 Курс доллара на 18 октября
USD ЦБ: 97,35 (+0,06) Инвестиции, 17 окт, 16:08
Распределенное будущее: как токенизация изменит экономику и общество Новая экономика, 11:58
Как определить самого ценного человека для компании — The Economist Pro, 11:55
Как стать продавцом на маркетплейсе. Инструкция РБК и Яндекс Маркет, 11:54
Как работают госзакупки малого объема у российских МСП Национальные проекты, 11:51
В Херсонской области заявили об уничтожении машин скорой при обстреле ВСУ Политика, 11:46
Рост капитализации крипторынка от одобрения биткоин-ETF оценили в $1 трлн Крипто, 11:32
Пропускаем ремонт, несем кота: 10 вариантов квартир с отделкой РБК и ПИК, 11:30
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Володин призвал отозвать проект о праве осужденных быть учителями Политика, 11:30
В Иордании объяснили отмену саммита с участием Байдена Политика, 11:22
Positive Technologies — об эволюции киберугроз в 2023 году Новая экономика, 11:18
Средняя доходность вложений в дизайнерские сумки за 10 лет составила 74% РБК и Ингосстрах, 11:11
Байден прилетел в Израиль Политика, 11:06
Война Израиля и ХАМАС. Онлайн Политика, 11:04
В Екатеринбурге загорелась строящаяся ледовая арена за 23 млрд руб Спорт, 10:55