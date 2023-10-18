Володин призвал отозвать проект о праве осужденных быть учителями

Идея разрешить осужденным за тяжкие преступления работать учителями приведет к ошибкам, «которые могут больно ударить по детям», предупредил Володин. Один из четырех авторов проекта, вице-спикер Толстой, отозвал свою подпись

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram раскритиковал предложение разрешить работать учителями, воспитателями и тренерами тем, кто отбыл срок заключения за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления, и назвал «ошибкой, которую нельзя допустить».

Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму 16 октября. Володин призвал авторов отозвать инициативу и не доводить до заседания нижней палаты. «Иначе ее придется отклонить», — написал он, отметив, что обсуждал идею с членами Совета Госдумы.

Идея приведет к ошибкам, «которые потом могут больно ударить по нашим детям», заявил спикер. По его мнению, большинство родителей «готовы доверить своего ребенка только людям с безупречной репутацией». Кроме того, в правовом управлении Госдумы считают, что предложение не соответствует двум статьям Трудового кодекса — о праве на занятие педагогической деятельностью и об ограничениях на занятие трудовой деятельностью в сфере образования с участием несовершеннолетних.

Авторы инициативы — депутаты «Единой России» вице-спикер Петр Толстой, Ирина Роднина, Вячеслав Фетисов, Владислав Третьяк и Валентина Пивненко. 17 октября, как следует из базы данных Госдумы, Толстой отозвал свою подпись с законопроекта.

Парламентарии предложили дать комиссии по делам несовершеннолетних полномочия по рассмотрению заявлений на занятие педагогической деятельностью при условии, что бывшие заключенные отбывали срок не за убийства, половую неприкосновенность и половую свободу личности. Еще одно условие — безупречное поведение заявителей и «активная общественная деятельность» в течение десяти лет после освобождения.

Тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание не превышает десяти лет лишения свободы. Особо тяжкими признаются умышленные преступления, за совершение которых предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком более десяти лет.