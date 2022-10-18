Какие приграничные пункты попали под обстрел со стороны Украины. Карта

С апреля в нескольких регионах действует высокий уровень террористической опасности. Населенные пункты в приграничье неоднократно попадали под обстрел, также сообщалось о диверсиях. О каких местах идет речь — в инфографике РБК

18 октября власти регионов сообщили о неоднократных обстрелах населенных пунктов в Белгородской и Курской областях. Также были сообщения из Брянской области.

18 октября Минобороны сообщило о сбитых украинских беспилотниках в районах нескольких населенных пунктов, включая Энергодар в Запорожской области. С лета Москва и Киев обвиняли друг друга в обстрелах этого города и Запорожской АЭС, которая там находится. После референдумов президент России Владимир Путин поручил правительству принять объекты ЗАЭС в федеральную собственность. Было создано ФГУП «Запорожская атомная электростанция». 11 октября с Путиным встречался глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Вскоре после этого он заявил, что в ходе «интенсивных консультаций» с Россией и Украиной удалось приблизиться к установлению безопасной зоны вокруг ЗАЭС.

13 октября был нанесен удар по погранпункту Шебекино в Белгородской области. Погранпереход «практически перестал существовать», — написал губернатор Вячеслав Гладков.

8 октября на Крымском мосту взорвался грузовик, обрушились два автомобильных пролета, погибли четыре человека. СК возбудил дело о теракте.

7 октября власти Калужской области сообщили о взрыве на военном аэродроме Шайковка. «Упал беспилотник, предположительно, прилетевший со стороны границы. Пострадавших нет», — отметил губернатор Владислав Шапша.

С 23 по 27 сентября в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы о присоединении к России. Голосование, по сообщениям избиркомов и военно-гражданских администраций, сопровождалось обстрелами со стороны ВСУ. Москва признала итоги голосования. 30 сентября эти регионы подписали международные договоры о вхождении в состав России на правах субъектов.

22 сентября глава Курской области Роман Старовойт сообщил, что на электроподстанцию Суджа «предположительно, с воздуха было сброшено неустановленное взрывное устройство», вышел из строя трансформатор. В тот же день глава Белгородской области Гладков сообщил, что под удар попало село Двулучное, от снаряда образовалась воронка радиусом 12 м, никто не пострадал.

20 сентября в Курской области попали под обстрел поселок Теткино и село Волфино — в нем осколочные ранения получила женщина, работавшая в огороде.

17 сентября власти Белгородской области сообщили, что при обстреле села Красный Хутор погибла женщина, еще два человека получили ранения.

В ночь на 16 сентября при обстреле города Валуйки в Белгородской области погиб мирный житель, еще двое получили ранения.

15 сентября губернатор Белгородской области сообщил о том, что по селу Красный Хутор второй день подряд ведется обстрел. Жители улиц вдоль границы были отселены из-за обстрелов днем ранее. Позднее в этот же день было обстреляно село Нехотеевка Белгородского района, в результате возник пожар на таможенном терминале. 13 сентября в регионе было обстреляно село Шелаево, пострадали два человека, они получили легкие ранения.

В тот же день глава Курской области Роман Старовойт сообщил, что ночью со стороны Украины обстреливали позиции российских военных недалеко от Елизаветовки Глушковского района.

12 сентября власти Белгородской области сообщили об обстреле пункта пропуска Логачевка. Погибла гражданка Украины 1942 года рождения, еще трое украинцев и один местный житель получили ранения. Над Белгородским районом в тот же день сработала система ПВО. О работе ПВО над Белгородом сообщалось также 8 сентября.

30 августа губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстрелах приграничных сел Алексеевка и Елизаветовка. Под обстрел попал животноводческий комплекс, погибло более 20 животных. Жертв среди мирного населения нет.

Вечером 22 августа губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе работала система ПВО. Ранее, 21 августа, ПВО сработала в районе Казачьей бухты и мыса Херсонес. 20 августа в здание штаба Черноморского флота влетел беспилотник. 19 августа ПВО сработала над Севастополем и Евпаторией.

18 августа губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что средства ПВО сбили беспилотник в районе аэропорта Бельбек, в этот же день был сбит еще один беспилотник в Керчи. 18 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что территория Шебекинского городского округа оказалась заминирована, на ней найдены мины ПФМ-1 «Лепесток».

В Джанкойском районе Крыма 16 августа произошла детонация боеприпасов на временном складе. Минобороны назвало причиной произошедшего диверсию. Власти Крыма эвакуировали местных жителей из пятикилометровой зоны, также пришлось изменить маршрут движения поездов в республике.

В этот же день ФСБ сообщила о произошедших диверсиях в Курской области — 4, 9 и 12 августа. По данным службы, украинские диверсанты подорвали шесть опор ЛЭП в Курчатовском районе, через которые Курской АЭС осуществляется энергоснабжение объектов промышленности, транспорта и жизнеобеспечения.

Утром 31 июля, в День ВМФ, власти Севастополя сообщили об атаке на штаб Черноморского флота, пострадали шесть человек. По данным пресс-службы флота, в атаке был использован самодельный дрон с маломощным взрывным устройством. После случившегося жителям города рекомендовали оставаться дома, а мероприятия ко Дню ВМФ отменили. В Севастополе ввели желтый уровень террористической опасности. «Все должны понимать, что Севастополь, по сути, прифронтовой город, и каждый должен ответственно подойти к работе по безопасности», — заявил губернатор Михаил Развожаев.

26 июля губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об атаке беспилотника на пропускной пункт «Троебортное». «С квадрокоптера на таможенный пост было сброшено взрывное устройство. В результате обстрела есть четверо пострадавших», — заявил он. Позже он уточнил, что один из пострадавших умер.

20 июля при обстреле сел Журавлевка и Нехотеевка в Белгородской области погиб мужчина, сообщили власти региона.

3 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о ракетном ударе по Белгороду. Погибли четыре человека — один гражданин России и трое украинцев. 72 дома получили повреждения, из них 26 многоквартирных домов.

В тот же день губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что на подлете к Курску системы ПВО сбили два беспилотника «Стриж». Пострадавших нет. Ранее 28 июня было еще одно сообщение о сбитых беспилотниках восточнее Курска.

26 июня представитель экстренных служб Крыма сообщил о новом ударе по платформе «Черноморнефтегаза». В результате удара никто не пострадал.

22 июня на Новошахтинском заводе нефтепродуктов в Ростовской области произошел пожар. На заводе причиной назвали удар двух беспилотников и оценили произошедшее как «террористические действия».

20 июня глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об ударе ВСУ по буровым установкам «Черноморнефтегаза». Речь идет об Одесском месторождении в Черном море. В момент удара на вышках находились 109 человек, заявил Аксенов. Семь человек числятся пропавшими без вести.

Ранее в тот же день губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле поселка Суземка, в результате которого была повреждена электроподстанция.

14 июня Александр Богомаз сообщил об обстреле села Займищи городского округа Клинцы. По его данным, пострадали четыре человека, повреждены несколько домов.

26 мая власти Белгородской области заявили об очередном обстреле Журавлевки, при котором была ранена женщина. На следующий день врио губернатора Вячеслав Гладков сообщил, что женщина умерла. 11 мая также сообщалось о гибели человека при обстреле села Солохи в этом регионе.

19 мая в результате обстрела села Теткино в Курской области погиб человек, сообщил губернатор Роман Старовойт. Этот населенный пункт уже не первый раз попал под огонь: он находится на границе с Сумской областью Украины.

Первые сообщения об обстрелах приграничных населенных пунктов стали поступать с конца февраля.