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В школах Львова усилят охрану после анонса «массовой бойни»

Один из телеграм-каналов анонсировал 19 сентября «массовую бойню» в школах Львова. После этого во всех школах города ужесточили меры безопасности
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В школах Львова на Украине с 19 сентября ужесточат меры безопасности после того, как один из телеграм-каналов анонсировал «массовую бойню» в учебных заведениях города, сообщил мэр Андрей Садовой.

По его словам, утром у входа в каждую школу полицейский и сотрудник учебного заведения будут проверять всех входящих. Внутрь смогут попасть только сотрудники полиции, работники и учащиеся.

Садовой рассказал, что на этой неделе неизвестные разгромили одно из кафе во Львове, а в ночь на 18 сентября были подожжены восемь объектов, среди них здание кинотеатра «Колокол». «Далее в анонимных телеграмм-каналах начали распространять информацию с угрозами терактов», — написал глава города в телеграм-канале.

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Издание «Страна.ua» писало, что в одном из каналов неизвестный анонсировал «массовую бойню» в школах Львова 19 сентября из «ненависти к детям» и желания «очистить планету». В нем также были опубликованы фото пулемета и нескольких автоматов. Кроме того, как писало издание, появились сообщения о готовящемся нападении на торговый центр «Форум».

Позднее МВД Украины заявило, что заблокировало телеграм-канал. На момент блокировки на него было подписано более 2500 человек, рассказали там.

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