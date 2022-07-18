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СК завел дело о халатности после самоубийства проректора в СИЗО

По данным Следственного комитета, проректора Таможенной академии нашли мертвым в камере СИЗО в субботу, 16 июля. СМИ сообщали, что он покончил с собой. По словам адвоката, повода для самоубийства у его подзащитного не было
Фото: Следственный комитет РФ
Фото: Следственный комитет РФ

Следственный комитет завел уголовное дело о халатности в отношении сотрудников следственного изолятора в Ногинске, где умер проректор Российской таможенной академии Залим Керефов, сообщает подмосковное управление ведомства.

По данным СК, Керефова нашли мертвым 16 июля в одиночной камере.

Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, допросили сотрудников СИЗО и изъяли должностные инструкции. Ведомство назначило судебно-медицинскую, молекулярно-генетическую и почерковедческую судебные экспертизы.

Проректор таможенной академии покончил с собой в изоляторе
Общество
Залим Керефов

Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщал, что Керефов покончил с собой. Это подтвердил «РИА Новости» адвокат проректора Алексей Цыганов. По данным Telegram-канала Baza, Керефов оставил предсмертную записку.

В то же время в разговоре с РБК Цыганов заявил, что Керефову не было смысла совершать самоубийство. «Вполне вменяемый, здоровый, крепкий. Он сотрудничал со следствием, мог рассчитывать на минимальное наказание», — отметил защитник.

ФСБ описала схему сбыта наркотиков проректором Таможенной академии
Общество
Залим Керефов

Керефова арестовали 7 июля. За два дня до этого его задержали в рабочем кабинете по обвинению в сбыте наркотиков. ФСБ считает, что мужчина со своего служебного компьютера управлял сетью интернет-магазинов в даркнете. Как заявили в службе, он с 2020 года обсуждал с покупателями размеры и стоимость доз и координировал работу курьеров по расфасовке и закладке По данным ведомства, Керефов продавал наркотики в том числе сотрудникам Российской таможенной академии.

При обысках силовики изъяли свыше 750 л наркосодержащей жидкости и прекурсоров, 62 кг мефедрона и дорогостоящее оборудование. Следователи сообщили о задержании организатора лаборатории, где, по их данным, производили наркотики для Керефова.

Ранее СК завел уголовные дела по статьям о незаконном производстве и сбыте наркотиков в крупном размере. Цыганов 7 июля сообщил, что его подзащитный признал вину и дал показания.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Следственный комитет СИЗО самоубийство халатность проректор
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