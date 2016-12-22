Лидер оппозиции Германии поспорил с Кеннеди о мафии в российской власти

Лидер крупнейшей оппозиционной фракции в парламенте Германии поспорил с американским конгрессменом Джоном Кеннеди, сравнившим российские власти с мафией

Йорг Мойтен (Фото: Hannibal Hanschke / Reuters)

Председатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Йорг Мойтен не согласился с американским сенатором Джоном Кеннеди, сравнившим власти России с мафией. Ранее побывавший с визитом в Москве в составе делегации членов конгресса США сенатор Джон Кеннеди заявил Associated Press, что иметь дело с российским правительством — все равно что «иметь дело с мафией». Сенатор Кеннеди с коллегами побывал в Санкт-Петербурге и Москве с 30 июня по 4 июля.

«Разумеется, Россией не управляет мафия. Это замечательная страна. Здесь я общался с представителями Госдумы, с бизнесом. Никакой мафии я здесь не увидел», — прокомментировал Йорг Мойтен в беседе с РБК заявление американского сенатора.

«АдГ» во время парламентской кампании 2017 года поддерживала отмену санкций, введенных Евросоюзом в отношении России за присоединение Крыма и события на востоке Украине. Но в ближайшем будущем санкции не могут быть отменены, сказал Мойтен. ​«В бундестаге нет большинства в пользу отмены ограничений. Мы должны набраться терпения», — отметил Мойтен.

Правящую коалицию в немецком парламенте сформировали блоки Христианско-демократический союз/Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС) и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), на двоих у них 399 депутатов. У «АдГ» третья по численности фракция — 92 депутата. В июне между ХДС и ХСС шел спор о политике в отношении мигрантов, который грозил распадом политического союза.

«Сейчас положение правительства крайне нестабильное, до 2021-го оно не просуществует», — полагает лидер оппозиционной партии.