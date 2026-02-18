 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Мирный план по Украине⁠,
0

NYT рассказала об обсуждении демилитаризованной зоны на Украине

NYT: переговорщики по Украине обсуждают демилитаризованную зону на Украине
Сюжет
Мирный план по Украине
Сюжет
Переговоры России и Украины
Сюжет
Военная операция на Украине
Вопрос о том, как будет управляться демилитаризованная зона, стал «камнем преткновения», сообщают источники газеты. Россия настаивает на выводе ВСУ с Донбасса и выступает против западного контингента на Украине

Переговорщики по Украине в последние недели обсуждали идею создания демилитаризованной зоны, не контролируемой ни одной сторон конфликта, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

Вопрос о том, как будет управляться демилитаризованная зона, стал «камнем преткновения», указывает издание.

По словам трех источников издания, обсуждалось формирование «гражданской администрации» для управления территориями после завершения конфликта. Один из собеседников NYT сказал, что в ее состав могут войти представители России и Украины, но отметил, что стороны далеки от соглашения.

Песков заявил, что место следующих переговоров по Украине не определено
Политика
Дмитрий Песков

17-18 февраля в Женеве прошел третий раунд переговоров России, США и Украины. Глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский назвал их «тяжелыми, но деловыми». Он же сообщил, что переговоры продолжатся в ближайшее время.

Одним из ключевых требований России является вывод ВСУ с территории Донбасса. Президент Владимир Путин отмечал, что это произойдет либо дипломатическим путем, либо вооруженным. Он указывал, что Россия добьется целей военной операции. Москва категорически против выступает размещения западных военных сил на Украине в рамках потенциальных гарантий безопасности. МИД называл это неприемлемым сценарием для России.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Уиткофф рассказал об итогах первого дня переговоров Москвы и Киева

Швеция назвала Россию главной угрозой

Акционеры крупнейшего логистического оператора запустят «русскую рулетку»

Экзарх объяснил резкий рост числа приходов РПЦ в Африке

Глава А1 предсказал возвращение западного бизнеса в Россию через 3–5 лет

NYT рассказала о прозвище «Уиткофф и Зятькофф» для переговорщиков США
Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Военная операция на Украине Россия США Женева переговоры
Материалы по теме
Эксперты оценили сообщения о «тупике» на переговорах в Женеве
Политика
Военная операция на Украине. Главное
Политика
Мединский пошутил про уроки истории на переговорах с Украиной
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 февраля
EUR ЦБ: 90,27 (-0,6) Инвестиции, 18 фев, 17:47 Курс доллара на 19 февраля
USD ЦБ: 76,15 (-0,59) Инвестиции, 18 фев, 17:47
«РБК Украина» узнал о приближении к финишу военной группы в Женеве Политика, 00:32
WSJ узнала, что США выводят все свои войска из Сирии Политика, 00:12
У бывшего бутика Cartier на Петровке появился новый арендатор Бизнес, 00:01
Певцов и Вассерман не попадут в списки на выдвижение в Госдуму Политика, 00:00
Доступность жилья в ипотеку снизилась в 1,6 раза за пять лет Недвижимость, 00:00
Канадский шорт-трекист победил на дистанции 500 метров на Олимпиаде Спорт, 18 фев, 23:59
Медальный зачет Олимпиады-2026 в Италии Спорт, 18 фев, 23:57
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
Лавров увидел в действиях Зеленского доказательство нежелания им мира Политика, 18 фев, 23:55
Корейские шорт-трекистки взяли золото в эстафете на Олимпиаде Спорт, 18 фев, 23:33
Сборная Финляндии выбила Швейцарию в овертайме и вышла в полуфинал ОИ Спорт, 18 фев, 23:31
Путин рассказал о помощи властей в переезде интересных стране иностранцев Политика, 18 фев, 23:29
NYT рассказала об обсуждении демилитаризованной зоны на Украине Политика, 18 фев, 23:27
«Ньюкасл» со счетом 6:1 обыграл «Карабах» в ЛЧ благодаря покеру Гордона Спорт, 18 фев, 23:21
Bloomberg узнал о скором решении Индии по страховке нефти в России Политика, 18 фев, 23:18