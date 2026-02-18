NYT рассказала об обсуждении демилитаризованной зоны на Украине

Вопрос о том, как будет управляться демилитаризованная зона, стал «камнем преткновения», сообщают источники газеты. Россия настаивает на выводе ВСУ с Донбасса и выступает против западного контингента на Украине

Переговорщики по Украине в последние недели обсуждали идею создания демилитаризованной зоны, не контролируемой ни одной сторон конфликта, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

Вопрос о том, как будет управляться демилитаризованная зона, стал «камнем преткновения», указывает издание.

По словам трех источников издания, обсуждалось формирование «гражданской администрации» для управления территориями после завершения конфликта. Один из собеседников NYT сказал, что в ее состав могут войти представители России и Украины, но отметил, что стороны далеки от соглашения.

17-18 февраля в Женеве прошел третий раунд переговоров России, США и Украины. Глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский назвал их «тяжелыми, но деловыми». Он же сообщил, что переговоры продолжатся в ближайшее время.

Одним из ключевых требований России является вывод ВСУ с территории Донбасса. Президент Владимир Путин отмечал, что это произойдет либо дипломатическим путем, либо вооруженным. Он указывал, что Россия добьется целей военной операции. Москва категорически против выступает размещения западных военных сил на Украине в рамках потенциальных гарантий безопасности. МИД называл это неприемлемым сценарием для России.