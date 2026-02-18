 Перейти к основному контенту
Россия и США договорились о создании экономической рабочей группы

Лавров: Москва и Вашингтон договорились о создании экономической рабочей группы
Сюжет
Переговоры России и Украины
Стороны договорились создать двустороннюю экономическую рабочую группу на фоне продолжающихся переговоров по Украине. Лавров назвал отношения с Вашингтоном прагматичными и добавил, что стороны учитывают интересы друг друга
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Рамиль Ситдиков / Reuters)

Россия и Соединенные Штаты договорились создать двустороннюю экономическую рабочую группу, помимо переговоров по военно-политическим вопросам. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью Al Arabiya.

«Мы договорились с американскими коллегами, помимо переговоров по военно-политическим вопросам, которые проходят в Женеве в расширенном составе, о создании двусторонней экономической рабочей группы. В рамках этой группы мы все эти вопросы будем обсуждать. Хотим понять, что такое взаимные выгоды в представлении администрации Дональда Трампа», — сказал он.

По словам Лаврова, стороны признают национальные интересы друг друга. Там, где они совпадают, «надо извлекать выгоду, реализовывать проекты», где нет — «нельзя давать им деградировать до конфронтации. Тем более до горячей конфронтации».

Отношения с США при Трампе Лавров назвал «прагматичными», но добавил, что санкции США против ЛУКОЙЛа и «Роснефть» были объявлены «совершенно неожиданно». Министр также обратил внимание на разные посылы в словах и действиях Вашингтона, который, с одной стороны, пытается вытеснить Москву с мировых энергетических рынков, с другой — призывает урегулировать украинский конфликт и «начать взаимовыгодное сотрудничество».

«Трамп неоднократно публично заявлял, что это не его война, а Джо Байдена. Он ее пытается прекратить как можно скорее. Все это хорошо известно. Но эта война уже вышла на самый первый план в мировых проблемах. Поэтому надо, ее «убрать с дороги», а потом мы будем реализовывать взаимовыгодные проекты», — сказал Лавров.

В Кремле ответили на статью Economist о «мегапроектах» России и США
Политика
Дмитрий Песков

США ввели санкции в отношении «Роснефти», ЛУКОЙЛа и их дочерних компаний 22 октября. Американский Минфин объяснил эти действия «отсутствием у России серьезной заинтересованности в мирном процессе» и призвал союзников присоединиться. Трамп после этого призвал Москву к немедленному прекращению огня.

В Женеве 17–18 февраля прошли трехсторонние переговоры России, Украины и США. Российскую делегацию возглавлял помощник президента Владимир Мединский, он назвал встречи тяжелыми, но деловыми. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф говорил об успехе действующей администрации Штатов, которая «свела вместе стороны конфликта, что привело к существенному прогрессу». Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что по итогам переговоров в том числе в политической сфере достигнуты «наработки» по территориальным вопросам и санкциям.

По его словам, очередной раунд трехсторонних переговоров России, США и Украины нужно провести еще в феврале. Мединский также говорил, что новый раунд состоится в ближайшее время.

