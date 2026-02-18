По словам пресс-секретаря правительства, в стране начали собирать данные, чтобы подготовиться к иску

Адам Шлапка (Фото: Marcin Banaszkiewicz / Fotonews / Global Look Press)

Представитель правительства Польши впервые прокомментировал публикацию The Financial Times о требованиях репараций к России. Пресс-секретарь кабинета министров Адам Шлапка заявил, что на данном этапе речь идет о научной работе по оценке потерь.

«Мы собираем данные», — сказал он в программе «Граффити», об этом сообщило PolsatNews.

Польша начала подготовку иска против России с требованием репараций по итогам Второй мировой войны, ранее сообщил FT директор польского Института оценки военных потерь имени Яна Карского Бартош Гондек. По словам Гондека, премьер Польши Дональд Туск поручил институту провести исследование оценки ущерба, который Варшава получила от действий из Москвы.

В МИД России заявили РБК, что в качестве репараций готовы предоставить Польше «ссылку на видео оперы «Иван Сусанин».

«Суть в том, чтобы провести очень тщательное и всестороннее научное исследование всех потерь. «Право и справедливость» этим не занималась. Речь идет о расследовании последствий нападения Советского Союза на Польшу в 1939 году, оккупации этих земель и всего, что произошло после этого», — объяснил Шлапка. Пресс-секретарь правительства отметил, что прежние польские власти не занимались этим вопросом. Адам Шлапка также подтвердил информацию FT о трудностях с доступом к архивным материалам.

С предложением потребовать репарации от России за участие во Второй мировой президент Польши Анджей Дуда выступил в сентябре 2022 года. «Германия начала Вторую мировую войну и напала на Польшу. Конечно, Россия присоединилась к этой войне позже, поэтому я считаю, что мы должны требовать репараций и от России», — сказал тогда он.

Польша уже требовала у Германии репарации за ущерб, нанесенный стране во время Второй мировой войны. Польский сейм (нижняя палата парламента) одобрил резолюцию о требовании выплаты 6,2 трлн злотых (около $1,3 трлн). Москва ранее неоднократно заявляла, что пересмотр итогов Второй мировой войны, а также роли советского народа в борьбе против фашизма недопустим. Захарова называла польские заявления о том, что Варшава имеет право на репарации от России, «шаромыжничеством».