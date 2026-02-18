Кадыров рассказал о «недопонимании» с Керимовым перед встречей в Москве

Рамзан Кадыров рассказал о «недопонимании» с сенатором Сулейманом Керимовым, которое разрешилось после «мужского разговора»

Рамзан Кадыров и Сулейман Керимов (Фото: Kadyrov_95 / Telegram)

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что с сенатором от Дагестана Сулейманом Керимовым его связывают «деловые и дружеские отношения», однако имело место и «некое недопонимание». Об этом чеченский лидер написал в своем телеграм-канале.

«Да, имело место некое недопонимание, которое требовало личной встречи и мужского разговора, что мы и сделали, встретившись в Москве. Сами решили встретиться, поговорили, пришли к пониманию и пожали руки», — сообщил Кадыров.

В этом же посте он опроверг заявление главного муфтия, председателя управления мусульман шейха Равиля Гайнутдина о том, что глава Чечни помирился с сенатором в Кремле после приглашения президента России Владимира Путина. В своем обращении главный муфтий напомнил, что Путин объявил 2026 год Годом единства народов России, и добавил, что Керимов и Кадыров первыми в российском обществе на высоком уровне «подали всем пример единения и братства».

«Не знаю, действительно ли председатель совета муфтиев России Равиль Гайнутдин сделал заявление о том, что нас с сенатором специально вызывали в Кремль, чтобы помирить, но это неправда. Меня никто не заставлял и не вызывал для этого в Кремль. Да и вообще, мне достаточно просто знать мнение Владимира Владимировича Путина, чтобы принять решение безотлагательно», — добавил Кадыров.

Осенью 2024 года на совещании с чеченскими силовиками Кадыров заявил о попытке заказать покушение на него, упомянув Керимова, а также депутатов Госдумы Бекхана Барахоева и Ризвана Курбанова. «Если они не докажут обратное, я официально объявляю кровную месть Барахоеву, Керимову Сулейману, Курбанову Ризвану. Есть свидетели, есть люди, у которых они заказывали, спрашивали, за сколько вы можете принять заказ», — сказал он тогда на чеченском языке.

Курбанов заявил, что никогда не участвовал в подготовке покушения на Кадырова. С аналогичным заявлением выступил Барахоев. Глава Дагестана Сергей Меликов тогда заявил о «добрых делах» Керимова и готовности народа республики поддержать сенатора, если понадобится.

30 января 2026 года Кадыров встретился с сенатором от Дагестана в Москве и назвал его «братом». «Провел плодотворную встречу с Братом, сенатором Российской Федерации Сулейманом Керимовым в Москве. Считаю, народ Чечни и народ Дагестана братья, как и мы. Пожелал успехов во всех делах и начинаниях!» — написал он.