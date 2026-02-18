Путин пообещал завтра созвониться с Набиуллиной
Президент Владимир Путин в ходе совещания с правительством сообщил, что планирует завтра переговорить по телефону с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной по «текущим вопросам».
На совещании с кабмином, когда речь зашла об условиях для бизнеса, президент отметил, что глава ЦБ, участвовавшая в заседании по ВКС, находится в командировке.
«Вы завтра возвращаетесь?» — спросил у нее Путин. Глава ЦБ уточнила, что приедет сегодня вечером. «Завтра созвонимся. Текущие вопросы пообсуждаем», — добавил президент.
Набиуллина сегодня участвовала в работе уральского форума «Кибербезопасность в финансах» в Екатеринбурге.
В декабре Путин в ходе встречи с членами кабмина попросил Набиуллину чаще бывать на заседаниях правительства. «Рад видеть, что сегодня правительство в полном составе, представители различных ведомств. <...> Руководитель Центрального банка здесь. Я бы попросил вас почаще бывать на заседаниях правительства», — сказал он, обращаясь к Набиуллиной.
