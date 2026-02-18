Киев раскрыл, кто встретился с Мединским в Женеве после переговоров

После окончания официальных переговоров между Россией, США и Украиной в Женеве 18 февраля глава российской делегации Мединский встретился с Умеровым и Арахамией. Закрытая встреча в отеле InterContinental длилась около двух часов

Рустем Умеров (Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости)

После завершения закрытых переговоров между Россией и Украиной в Женеве 18 февраля помощник президента России и глава российской делегации Владимир Мединский встретился с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Рустемом Умеровым и руководителем фракции украинской партии «Слуга народа» Давидом Арахамией. Об этом сообщила пресс-секретарь Умерова Диана Давитян, передает «Страна».

Ранее источник РБК сообщил, что перед вылетом российской делегации из Женевы в отеле InterContinental состоялись закрытые переговоры с участием помощника Владимира Путина. Встреча длилась около двух часов. Сам Мединский позже уточнил, что встреча была с украинской стороной.

17–18 февраля в Женеве состоялись трехсторонние переговоры России, Украины и США. Мединский охарактеризовал их как тяжелые, но деловые. Подробности он не раскрыл, однако анонсировал новую встречу в ближайшее время.

После переговоров президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что стороны обсуждали военный и политический блоки. По его словам, по военной части, включая мониторинг прекращения огня, «почти обо всем договорились». В политической части, а именно по территориальному вопросу и санкциям, также есть «наработки» и состоялся диалог.

Источник Би-би-си подтвердил, что прогресса удалось достичь в военном блоке, и отметил важность формата «военные с военными». «Если формат «военные с военными» заранее не примет необходимых решений, представьте альтернативу: политическое решение принято, а затем военным придется работать изо всех сил бог знает сколько времени», — объяснил он.

В Кремле заявили, что говорить об оценках Москвой результатов трехсторонних переговоров по Украине в Женеве пока рано. Российскому президенту Владимиру Путину делегация напрямую докладывает о ходе переговоров, говорил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.