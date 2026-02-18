 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Переговоры России и Украины
0

Киев раскрыл, кто встретился с Мединским в Женеве после переговоров

Сюжет
Переговоры России и Украины
После окончания официальных переговоров между Россией, США и Украиной в Женеве 18 февраля глава российской делегации Мединский встретился с Умеровым и Арахамией. Закрытая встреча в отеле InterContinental длилась около двух часов
Рустем Умеров
Рустем Умеров (Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости)

После завершения закрытых переговоров между Россией и Украиной в Женеве 18 февраля помощник президента России и глава российской делегации Владимир Мединский встретился с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Рустемом Умеровым и руководителем фракции украинской партии «Слуга народа» Давидом Арахамией. Об этом сообщила пресс-секретарь Умерова Диана Давитян, передает «Страна».

Ранее источник РБК сообщил, что перед вылетом российской делегации из Женевы в отеле InterContinental состоялись закрытые переговоры с участием помощника Владимира Путина. Встреча длилась около двух часов. Сам Мединский позже уточнил, что встреча была с украинской стороной.

17–18 февраля в Женеве состоялись трехсторонние переговоры России, Украины и США. Мединский охарактеризовал их как тяжелые, но деловые. Подробности он не раскрыл, однако анонсировал новую встречу в ближайшее время.

Мединский раскрыл, с кем встречался в Женеве после переговоров
Политика
Владимир Мединский (в центре)

После переговоров президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что стороны обсуждали военный и политический блоки. По его словам, по военной части, включая мониторинг прекращения огня, «почти обо всем договорились». В политической части, а именно по территориальному вопросу и санкциям, также есть «наработки» и состоялся диалог.

Киев раскрыл, кто встретился с Мединским в Женеве после переговоров
Video

Источник Би-би-си подтвердил, что прогресса удалось достичь в военном блоке, и отметил важность формата «военные с военными». «Если формат «военные с военными» заранее не примет необходимых решений, представьте альтернативу: политическое решение принято, а затем военным придется работать изо всех сил бог знает сколько времени», — объяснил он.

В Кремле заявили, что говорить об оценках Москвой результатов трехсторонних переговоров по Украине в Женеве пока рано. Российскому президенту Владимиру Путину делегация напрямую докладывает о ходе переговоров, говорил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Егор Алимов
Владимир Мединский Рустем Умеров Давид Арахамия переговоры Женева Россия Украина
Владимир Мединский фото
Владимир Мединский
политик, помощник президента России
18 июля 1970 года
Рустем Умеров фото
Рустем Умеров
политик, Глава СНБО Украины
19 апреля 1982 года
