Украина сравнила решение Венгрии по топливу с «поведением наркоманов»

«Поведением наркомана» в украинском МИДе назвали поведение Будапешта, который вопреки ЕС хочет сохранить зависимость от нефти из России. 18 февраля Венгрия и Словакия объявили о прекращении поставок дизельного топлива Украине
Фото: Janos Kummer / Getty Images
Фото: Janos Kummer / Getty Images

Приостановка поставок дизельного топлива на Украину со стороны Венгрии сравнимо с «поведением наркоманов», заявил спикер украинского МИДа Георгий Тихий, передает ТСН.

«Извините, это реально напоминает поведение наркоманов при всем уважении к серьезной проблеме наркомании. Это метафора, чтобы объяснить поведение правительства Орбана, которое вопреки европейской политике хочет сохранять зависимость от российской нефти и газа», — сказал он, реагируя на решение Венгрии и Словакии по дизельному топливу.

В МИД Украины также отметили, что поставки нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу «Дружба» прекратились из-за поврежденного оборудования во Львовской области. Венгрию, по словам Тихого, в тот же день проинформировали о проблемах.

Фото:Patrick Pleul / dpa / picture-alliance / ТАСС

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто и премьер-министр Словакии Робрет Фицо заявили о прекращении поставок дизельного топлива на Украину 18 февраля. Поводом для такого решения стал, по их словам, намеренный отказ Украины поставлять нефть по «Дружбе». Будапешт расценил такой шаг Киева как политический шантаж.

Венгерское издание HVG отметило, что экспорт дизельного топлива на Украину осуществляет не государство, а венгерская группа компаний MOL. Поэтому остается неясным, какие шаги Будапешт предпримет для пресечения поставок. Фицо, в свою очередь, заявил, что экспорт дизеля приостановит единственный НПЗ в Словакии, принадлежащий Slovnaft.

13 февраля Минэкономики Словакии сообщило о повреждении «Дружбы» и приостановке прокачки нефти. Однако, как отмечал Bloomberg, сбой наметился еще в январе — тогда поставки в Венгрию и Словакию упали до 150 тыс. барр. в сутки.

Венгерская MOL уточнила, что прокачка остановилась с 27 января. Компания перенаправила потоки на свой завод морем через Хорватию. До этого Будапешт и Братислава попросили Загреб разрешить транзит по трубопроводу «Адрия».

