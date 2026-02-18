Мединский пошутил про уроки истории на переговорах с Украиной

Мединский в шутку заявил, что уроки истории на переговорах с Украиной остановились на периоде Крещения Руси

Владимир Мединский (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

«Уроки истории» на встречах по украинскому урегулированию завершились на части о Крещении Руси, пошутил помощник президента России, глава российской делегации на переговорах в Женеве Владимир Мединский.

Так он ответил на вопрос журналиста RT о том, как прошли встречи с делегациями Украины и США.

«В рабочем порядке. Если вы имеете в виду шутки про уроки истории, мы на Крещении Руси остановились», — сказал он.

Украинский лидер ранее в интервью порталу Axios заявлял, что Мединский любит «философствовать об исторических корнях» конфликта, но у сторон «нет времени» на это.

В Женеве 18 февраля завершился третий раунд переговоров России, Украины и США по урегулированию конфликта. Встречи проходили два дня в закрытом формате. Мединский охарактеризовал переговоры как тяжелые, но деловые и заявил, что новый раунд ожидается в ближайшее время.

После окончания основных трехсторонних переговоров глава российской делегации рассказал, что провел закрытые двухчасовые переговоры с украинской стороной.

Зеленский, в свою очередь, назвал переговоры конструктивными. По его словам, стороны обсуждали мониторинг прекращения огня с участием США, договоренность практически достигнута, добавил он. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф также заявлял об успехе действующей администрации Штатов, которая «свела вместе стороны конфликта, что привело к существенному прогрессу».

В Кремле считают, что говорить о каких-то оценках результатов трехсторонних переговоров по Украине в Женеве пока рано. При этом там добавили, что российская делегация напрямую докладывала президенту Владимиру Путину о ходе переговоров.