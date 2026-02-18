FAZ рассказала о следующем «геополитическом оружии» Трампа против Европы

Треть всего газа, поступающего в ЕС, экспортируют США, поэтому Трамп может начать использовать поставки СПГ как «геополитическое оружие», пишет FAZ. Politico отмечало усиление энергетической зависимости Европы от Штатов

Новым «геополитическим оружием» президента США Дональда Трампа, которое он будет использовать для давления на Европу, может стать прекращение поставок сжиженного природного газа (СПГ). Об этом пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), отметив, что ЕС закупает у США треть всего своего газа.

Прекращение поставок в Европу могло бы дать Трампу, которого критикуют за высокие цены в США, бонус в виде снижения цен внутри страны, отмечает FAZ.

До начала конфликта на Украине почти половина европейского импорта газа приходилась на Россию. Сейчас этот показатель снизился до 13%, пишет FAZ, а к концу 2027 года ожидается полное прекращение поставок российского газа. Основной трубопроводный газ поступает в ЕС из Норвегии. Около половины всего СПГ Европы экспортируется из США.

В отличие от трубопроводного газа, отмечает FAZ, СПГ в Европе торгуется преимущественно краткосрочно. В кризисные времена это грозит новыми зависимостями — поставки могут перенаправить или отменить в любой момент.

О том, что Европа стала зависимой от американского СПГ после того, как отказалась от газа из России, говорил президент Франции Эмманюэль Макрон в феврале. Он добавил, что со стороны США появляются все новые и новые угрозы, которые касаются фармацевтического сектора и цифровых технологий. По словам Макрона, стратегия смирения ЕС не оправдывает себя, а также ведет Европу к еще большей зависимости от США.

Зависимость Европы от поставок СПГ из Соединенных Штатов может усилиться по мере введения полного отказа от российских энергоносителей, писало Politico. По данным Politico, дипломаты ЕС опасаются, что США могут использовать энергозависимость Европы для достижения своих внешнеполитических целей. При этом рост поставок американского газа происходил на фоне разногласий ЕС с Трампом, в том числе из-за его угроз по захвату Гренландии.

В начале февраля 2026 года вступило в силу постановление о полном запрете импорта российского газа в ЕС. Согласно документу, импорт СПГ окончательно запретят с 1 января 2027 года, а поставки трубопроводного газа — с 30 сентября 2027 года.