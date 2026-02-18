Мединский провел закрытые переговоры перед отъездом делегации из Женевы

Переговоры прошли в отеле InterContinental перед отъездом российской делегации в аэропорт, они длились около двух часов, сообщил источник. С кем именно встречался Мединский, собеседник РБК не уточнил

Владимир Мединский (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Глава российской делегации Владимир Мединский перед ее отъездом в аэропорт провел закрытые переговоры в отеле InterContinental. Об этом РБК сообщил источник в переговорной группе.

С кем именно проводились переговоры, он не уточнил. По словам собеседника РБК, они продолжались около двух часов.

В Женеве 17 и 18 февраля прошли трехсторонние переговоры России, Украины и США.

Мединский назвал прошедшие переговоры тяжелыми, но деловыми. Он не раскрыл подробностей, но отметил, что в ближайшее время состоится новая встреча.

По итогам первого дня контактов журналист Axios Барак Равид со ссылкой на два источника сообщил, что переговоры «зашли в тупик». Причиной, по словам его собеседников, стали позиции, представленные главой российской делегации.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф, напротив, заявил об успехе американской администрации, которая «свела вместе стороны конфликта, что привело к существенному прогрессу». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что говорить об оценках Москвой результатов трехсторонних переговоров по Украине в Женеве пока рано.

Президент Украины Владимир Зеленский со своей стороны сообщил, что на переговорах обсуждались две составляющие — военная и политическая. В первом случае речь шла в том числе о мониторинге прекращения огня, и «там почти обо всем договорились» — отслеживание «точно» будет вестись при участии США, заявил он.

По политической составляющей, к которой Украина относит территориальный вопрос и санкции, также «есть наработки», сказал Зеленский. Он добавил, что в целом по военному направлению есть прогресс, а по политическому — был диалог.

Кроме основных встреч в Женеве переговоры с США по экономическому треку также вел спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.