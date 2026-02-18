 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Политика⁠,
0

Мединский провел закрытые переговоры перед отъездом делегации из Женевы

Переговоры прошли в отеле InterContinental перед отъездом российской делегации в аэропорт, они длились около двух часов, сообщил источник. С кем именно встречался Мединский, собеседник РБК не уточнил
Владимир Мединский
Владимир Мединский (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Глава российской делегации Владимир Мединский перед ее отъездом в аэропорт провел закрытые переговоры в отеле InterContinental. Об этом РБК сообщил источник в переговорной группе.

С кем именно проводились переговоры, он не уточнил. По словам собеседника РБК, они продолжались около двух часов.

В Женеве 17 и 18 февраля прошли трехсторонние переговоры России, Украины и США.

Эксперты увидели повод для оптимизма после переговоров в Женеве
Политика
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин, помощник президента РФ Владимир Мединский, начальник главного разведывательного управления Генерального штаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков (слева направо)

Мединский назвал прошедшие переговоры тяжелыми, но деловыми. Он не раскрыл подробностей, но отметил, что в ближайшее время состоится новая встреча.

Video

По итогам первого дня контактов журналист Axios Барак Равид со ссылкой на два источника сообщил, что переговоры «зашли в тупик». Причиной, по словам его собеседников, стали позиции, представленные главой российской делегации.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф, напротив, заявил об успехе американской администрации, которая «свела вместе стороны конфликта, что привело к существенному прогрессу». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что говорить об оценках Москвой результатов трехсторонних переговоров по Украине в Женеве пока рано.

Президент Украины Владимир Зеленский со своей стороны сообщил, что на переговорах обсуждались две составляющие — военная и политическая. В первом случае речь шла в том числе о мониторинге прекращения огня, и «там почти обо всем договорились» — отслеживание «точно» будет вестись при участии США, заявил он.

По политической составляющей, к которой Украина относит территориальный вопрос и санкции, также «есть наработки», сказал Зеленский. Он добавил, что в целом по военному направлению есть прогресс, а по политическому — был диалог.

Кроме основных встреч в Женеве переговоры с США по экономическому треку также вел спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Авторы
Теги
Персоны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Владимир Мединский Женева переговоры
Владимир Мединский фото
Владимир Мединский
политик, помощник президента России
18 июля 1970 года
