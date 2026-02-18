Мединский провел закрытые переговоры перед отъездом делегации из Женевы
Глава российской делегации Владимир Мединский перед ее отъездом в аэропорт провел закрытые переговоры в отеле InterContinental. Об этом РБК сообщил источник в переговорной группе.
С кем именно проводились переговоры, он не уточнил. По словам собеседника РБК, они продолжались около двух часов.
В Женеве 17 и 18 февраля прошли трехсторонние переговоры России, Украины и США.
Мединский назвал прошедшие переговоры тяжелыми, но деловыми. Он не раскрыл подробностей, но отметил, что в ближайшее время состоится новая встреча.
По итогам первого дня контактов журналист Axios Барак Равид со ссылкой на два источника сообщил, что переговоры «зашли в тупик». Причиной, по словам его собеседников, стали позиции, представленные главой российской делегации.
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф, напротив, заявил об успехе американской администрации, которая «свела вместе стороны конфликта, что привело к существенному прогрессу». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что говорить об оценках Москвой результатов трехсторонних переговоров по Украине в Женеве пока рано.
Президент Украины Владимир Зеленский со своей стороны сообщил, что на переговорах обсуждались две составляющие — военная и политическая. В первом случае речь шла в том числе о мониторинге прекращения огня, и «там почти обо всем договорились» — отслеживание «точно» будет вестись при участии США, заявил он.
По политической составляющей, к которой Украина относит территориальный вопрос и санкции, также «есть наработки», сказал Зеленский. Он добавил, что в целом по военному направлению есть прогресс, а по политическому — был диалог.
Кроме основных встреч в Женеве переговоры с США по экономическому треку также вел спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Уиткофф рассказал об итогах первого дня переговоров Москвы и Киева
Швеция назвала Россию главной угрозой
Акционеры крупнейшего логистического оператора запустят «русскую рулетку»
Экзарх объяснил резкий рост числа приходов РПЦ в Африке
Глава А1 предсказал возвращение западного бизнеса в Россию через 3–5 лет
NYT рассказала о прозвище «Уиткофф и Зятькофф» для переговорщиков США