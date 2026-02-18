Судьи МУС рассказали о жизни под санкциями США
Судьи Международного уголовного суда (МУС), против которых США ввели санкции, столкнулись с последствиями этих мер — как материальными, так и психологическими. Об этом пишет The Guardian.
Издание поговорило с попавшими в санкционные списки судьями. Канадка Кимберли Прост, действующая судья МУС, рассказала, что включение в санкционный список стало для нее шоком. «Это был момент, когда я действительно не поверила своим глазам», — сказала она.
По словам женщины, ее кредитные карты, аккаунты в Amazon и Google были заблокированы.
«Это принудительные меры, направленные на подрыв нашей способности объективно и независимо выполнять свою работу. Мы хотим, чтобы люди поняли, насколько это неправильно», — высказалась Прост.
Она рассказала, что простые задачи — от заказа такси до бронирования авиабилетов или номера в отеле — стали невыполнимыми. Теперь женщина не уверена, сможет ли она провести банковский перевод, или транзакция будет отклонена. Прост беспокоится, что ее аккаунты заблокируют и другие компании, не только Google и Amazon.
На сегодняшний день 11 должностных лиц суда, в том числе главный прокурор и восемь судей, находятся под санкциями США, уточняет The Guardian: им запрещен въезд в страну, а для американских компаний и их должностных лиц предусмотрены штрафы и уголовная ответственность за оказание им услуг.
Лус дель Кармен Ибаньес Карранса, еще одна действующая судья МУС из Перу, рассказала, что ее банк в Нидерландах аннулировал ей кредитную карту. «Почему? Это европейский банк, а не американский», — сказала она.
Судья пожаловалась на практику «чрезмерного соблюдения санкций», отметив, что некоторые банки перестраховываются из-за контактов с американскими банками или учреждениями.
Больше всего, по словам Ибаньес Каррансы, ее огорчило то, что санкции коснулись ее дочери, у которой аннулировали американскую визу и удалили аккаунты Google. «Она живет в другой части мира, у нее нет никаких связей с Международным уголовным судом. <...> Это чистая месть за то, чего она не совершала», — высказалась судья.
Она также добавила, что, по ее мнению, мир «не должен допускать подобных преследований».
В феврале 2025 года США ввели финансовые санкции против МУС за расследования против страны и ее союзников, в том числе против Израиля. Меры задействовали против нескольких должностных лиц и членов их семей. В том же месяце под ограничения попал генпрокурор Карим Хан, который выдал ордер на арест российского президента Владимира Путина и премьера Израиля Биньямина Нетаньяху. В августе США ввели санкции против еще четырех судей МУС.
Впоследствии администрация США потребовала от МУС внести поправки в учредительный документ о гарантированном запрете на расследование деятельности президента Дональда Трампа и высокопоставленных американских чиновников. Вашингтон пригрозил суду новыми санкциями.
Председатель МУС Томоко Аканэ заявила, что суд готов противостоять давлению США. «Внесение поправок в Римский статут находится в прерогативе государств-участников», — ответили подразделении суда по связям с общественностью.
