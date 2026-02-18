 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
Армия Польши запретила китайские автомобили из-за опасений утечки данных

Запрет на въезд на военные объекты Польши для произведенных в КНР авто решили принять еще в прошлом месяце. Опасения польской армии взывает возможность «неконтролируемого сбора данных» через системы, встроенные в китайские машины
Фото: Kevin Frayer / Getty Images
Польша запретила въезд произведенных в Китае автомобилей на свои военные объекты из-за опасений, что системы в этих автомобилях потенциально способны осуществлять неконтролируемый сбор данных. Об этом сообщила пресс-служба польской армии.

Решение о введении запрета принял начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) Польши Веслав Кукула.

«Для снижения риска доступа к конфиденциальным данным введен запрет на подключение служебных телефонов к информационно-развлекательным системам в автомобилях, произведенных в Китайской Народной Республике», — говорится в сообщении пресс-службы.

Согласно заявлению армии, ограничения также распространяются на другие транспортные средства, оснащенные встроенными или дополнительными устройствами, способными записывать местоположение, изображение или звук.

Согласно заявлению ВС Польши, движение некоторых транспортных средств в охраняемых зонах военных объектов допускается при отключении некоторых функций и соблюдении мер безопасности. Командиры обязаны по возможности предоставлять альтернативные парковки за пределами частей.

При этом правила не распространяются на общедоступные объекты (госпитали, библиотеки, клубы и т.д.), а также на служебный транспорт и технику ВС Польши.

Минобороны Польши решило ввести такие ограничения против китайских автомобилей еще в январе. А в 2025 году ВС Польши выпустили рекомендации о защите военных объектов от угроз, связанных с произведенными в Китае устройствами.

По данным Института исследований автомобильного рынка SAMAR, в декабре 2025 года в Польше зарегистрировали 9821 новый китайский автомобиль — на 427% больше, чем годом ранее.

Евросоюз также проводит политику ограничений в отношении китайских компаний. Так, в ноябре 2025 года Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что Еврокомиссия рассматривает возможность запрета на использование технологий Huawei и ZTE в телекоммуникационных сетях стран ЕС и намерена убедить государства, не входящие в объединение, последовать этому примеру.

Егор Алимов
Китай Польша Автомобили сбор данных
