Зеленский рассказал о «конструктивном сигнале» на переговорах в Женеве

Владимир Зеленский (Фото: Liesa Johannssen / Reuters)

На переговорах по Украине в Женеве обсуждался мониторинг прекращения огня с участием США, договоренность практически достигнута. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.

Переговоры по военному направлению он назвал конструктивными, добавив, что больше деталей получит от переговорной группы после возвращения ее на Украину.

«Пока то, что я услышал: в принципе, военные понимают, как мониторить прекращение огня и прекращение войны, если будет политическая воля. Они, в принципе, там почти обо всем договорились. Мониторинг будет точно с участием американской стороны. Я считаю, что это конструктивный сигнал», — подчеркнул Зеленский (цитата по УНИАН).

О прочих деталях этого процесса, а именно — где и каким образом будет производиться мониторинг, а также о технических нюансах — должен будет отчитаться начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Гнатов, когда вернется из Женевы.

По политической составляющей, к которой Украина относит территориальный вопрос и санкции, также «есть наработки», сказал Зеленский. Он пояснил, что это было вторым направлением переговоров в Швейцарии.

«Пока позиции разные, потому что переговоры были непростые. Поэтому также все эти нюансы мне моя подгруппа покажет»

В целом, по словам Зеленского, по военному направлению есть прогресс, а по политическому — был диалог.

«Договорились идти дальше, договорились продолжать. Там такого прогресса, как в военном плане, я не услышал», — заключил президент Украины.

В Женеве 17 и 18 февраля проходил очередной раунд трехсторонних переговоров России, Украины и США. Делегации уже завершили второй переговорный день и направились в свои страны.

Глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский назвал переговоры тяжелыми, но деловыми. Он не раскрыл подробностей, но отметил, что в ближайшее время состоится новая встреча.

