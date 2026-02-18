Economist узнал, что Россия и США обсуждали data-центр на атомной энергии

В рамках переговоров по экономическому сотрудничеству России и США обсуждались создание data-центра на атомной энергии, а также строительство туннеля под Беринговым проливом, пишет The Economist

Фото: Олег Яковлев / РБК

США обсуждали с Россией идею создании data-центра на атомной энергии, передает The Economist.

Также в рамках переговоров имели место дискуссии о строительстве туннеля под Беринговым проливом, пишет журнал. Это пролив, разделяющий Азию (самая восточная континентальная точка — мыс Дежнёва на Чукотке) и Северную Америку (самая западная континентальная точка — мыс Принца Уэльского на Аляске).

Предполагалось, что выгоду от потенциальных сделок получат обе стороны.

По сведениям The Economist, лица, близкие к семье американского президента Дональда Трампа, ведут переговоры о приобретении долей в российских энергетических проектах. О ком именно идет речь, издание не уточняет. Кроме того, обсуждаются возможные сделки по редкоземельным металлам, нефти и газу в Арктике.

Построить туннель на Аляску, который будет носить имена президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, в октябре 2025 года предложил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Он ведет переговоры с Соединенными Штатами по экономическому треку.

По словам Дмитриева, туннель, соединяющий два государства, можно построить менее, чем за восемь лет, а его стоимость составит менее $8 млрд.

Экс-консультант американского президента Джордж Пападопулос назвал идею технически реализуемой.

«Инвестиции не такие масштабные. <...> Я считаю это очень интересным предложением, и, по-моему, как Россия, так и США выиграли бы от его реализации больше, чем могли бы потерять», — сказал он.

По его мнению, проект способен дать импульс развитию экономических и гуманитарных связей между странами, включая торговлю, инвестиции и энергетику, а в перспективе — и сотрудничество в сфере безопасности.

Кремль подтверждал, что Москва предлагает сотрудничество американским компаниям. В заявлении Белого дома по итогам телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, состоявшегося еще до августовского саммита на Аляске, говорилось, что после достижения мира на Украине и нормализации отношений Вашингтона и Москвы взаимодействие двух стран приобретет огромный потенциал.

«Это включает в себя огромные экономические сделки и геополитическую стабильность», — было сказано в заявлении.