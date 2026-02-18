 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Переговоры России и США⁠,
0

Economist узнал, что Россия и США обсуждали data-центр на атомной энергии

The Economist: США и Россия обсуждали создание data-центра на атомной энергии
Сюжет
Переговоры России и США
В рамках переговоров по экономическому сотрудничеству России и США обсуждались создание data-центра на атомной энергии, а также строительство туннеля под Беринговым проливом, пишет The Economist
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

США обсуждали с Россией идею создании data-центра на атомной энергии, передает The Economist.

Также в рамках переговоров имели место дискуссии о строительстве туннеля под Беринговым проливом, пишет журнал. Это пролив, разделяющий Азию (самая восточная континентальная точка — мыс Дежнёва на Чукотке) и Северную Америку (самая западная континентальная точка — мыс Принца Уэльского на Аляске).

Предполагалось, что выгоду от потенциальных сделок получат обе стороны.

По сведениям The Economist, лица, близкие к семье американского президента Дональда Трампа, ведут переговоры о приобретении долей в российских энергетических проектах. О ком именно идет речь, издание не уточняет. Кроме того, обсуждаются возможные сделки по редкоземельным металлам, нефти и газу в Арктике.

The Economist написал о плане России насчет «величайшей сделки» с Трампом
Политика
Дональд Трамп

Построить туннель на Аляску, который будет носить имена президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, в октябре 2025 года предложил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Он ведет переговоры с Соединенными Штатами по экономическому треку.

По словам Дмитриева, туннель, соединяющий два государства, можно построить менее, чем за восемь лет, а его стоимость составит менее $8 млрд.

Экс-консультант американского президента Джордж Пападопулос назвал идею технически реализуемой.

«Инвестиции не такие масштабные. <...> Я считаю это очень интересным предложением, и, по-моему, как Россия, так и США выиграли бы от его реализации больше, чем могли бы потерять», — сказал он.

По его мнению, проект способен дать импульс развитию экономических и гуманитарных связей между странами, включая торговлю, инвестиции и энергетику, а в перспективе — и сотрудничество в сфере безопасности.

Кремль подтверждал, что Москва предлагает сотрудничество американским компаниям. В заявлении Белого дома по итогам телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, состоявшегося еще до августовского саммита на Аляске, говорилось, что после достижения мира на Украине и нормализации отношений Вашингтона и Москвы взаимодействие двух стран приобретет огромный потенциал.

«Это включает в себя огромные экономические сделки и геополитическую стабильность», — было сказано в заявлении.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Уиткофф рассказал об итогах первого дня переговоров Москвы и Киева

Швеция назвала Россию главной угрозой

Акционеры крупнейшего логистического оператора запустят «русскую рулетку»

Экзарх объяснил резкий рост числа приходов РПЦ в Африке

Глава А1 предсказал возвращение западного бизнеса в Россию через 3–5 лет

NYT рассказала о прозвище «Уиткофф и Зятькофф» для переговорщиков США
Авторы
Теги
Персоны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
экономическое сотрудничество США Аляска дата-центры атомная энергетика
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
США пообещали вернуться к ядерным испытаниям без мегатонных взрывов
Политика
The Economist написал о плане России насчет «величайшей сделки» с Трампом
Политика
Nikkei рассказал, как Россия и Китай опережают мир в «атомном Ренессансе»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 февраля
EUR ЦБ: 90,87 (-0,17) Инвестиции, 17 фев, 18:04 Курс доллара на 18 февраля
USD ЦБ: 76,74 (+0,12) Инвестиции, 17 фев, 18:04
«Дом.РФ» обозначил точный размер дивидендов за 2025 год Инвестиции, 17:10
Американка Шиффрин стала трехкратной олимпийской чемпионкой в слаломе Спорт, 17:04
Минфин разместил рекордный объем гособлигаций с постоянным купоном Инвестиции, 17:00
Киев подтвердил договоренность о следующем раунде переговоров с Россией Политика, 17:00
«Ренессанс Капитал» закрыл сделку по покупке «Ситибанка» Бизнес, 16:58
Аэропорт Ярославля закрыли для полетов Политика, 16:54
Плющенко заявил, что для Петросян любое призовое место на ОИ уже победа Спорт, 16:54
Идеи правят деньгами
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Ретейлеры опровергли введение ограничений на продажу огурцов Общество, 16:52
Россияне пожаловались на сбой в работе Telegram Технологии и медиа, 16:50
МВД предложило новые ограничения на денежные переводы и выдачу наличных Общество, 16:49
Мединский раскрыл, с кем встречался в Женеве после переговоров Политика, 16:48
ВТБ сообщил о росте спроса на цифровые банковские сервисы для бизнеса Отрасли, 16:46
Китайская фристайлистка завоевала золото в акробатике на Олимпиаде Спорт, 16:45
Словацкие хоккеисты победили Германию и вышли в полуфинал Олимпиады Спорт, 16:44