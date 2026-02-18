 Перейти к основному контенту
Захарова рассказала об указаниях для российской делегации в Женеве

Захарова: переговорщики России действовали в Женеве в рамках пониманий Аляски
Российская делегация, которая недавно закончила второй день переговоров в Женеве, следовала указаниям в рамках договоренностей, достигнутых на встрече президентов России и США в Анкоридже, объяснила представитель МИДа
Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: MariaVladimirovnaZakharova / Telegram)

У российской делегации на прошедших переговорах в Женеве были четкие указания действовать в рамках понимания саммита на Аляске. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

«Российская делегация, которая находится сейчас на переговорах в Женеве, вот эти переговоры, насколько я вижу по сообщениям, только что завершились. Тоже имела четкие указания действовать в рамках этого понимания, этих зафиксированных сторонами аспектов. Можно сказать, и договоренности, можно и так сказать, которые были в виде понимания, достигнутого в ходе российско-американского саммита на Аляске», — заявила представитель российского МИДа.

Ранее Захарова сказала, что любой шаг, ведущий к урегулированию украинского конфликта, имеет большое значение. «Любой шаг, который может привести или провести по пути, который идет к урегулированию ситуации, имеет большое значение», — заявила она.

Второй день третьего раунда переговоров завершился в Женеве. Помощник президента России, глава российской делегации Владимир Мединский назвал переговоры тяжелыми, но деловыми, отметив, что во второй день они длились около двух часов (в первый — около шести). Мединский анонсировал новый раунд в ближайшее время.

Захарова рассказала об указаниях для российской делегации в Женеве
Video

Российская сторона не спешит давать оценку женевских переговоров. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, делегация России напрямую докладывает лидеру страны Владимиру Путину об их ходе.

Кремль перед переговорами сообщил, что в Женеве будет обсуждаться более широкий спектр вопросов, чем на предыдущих переговорах в ОАЭ, включая вопросы, которые касаются и территорий.

