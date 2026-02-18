 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Политика⁠,
0

Axios узнал о тайных переговорах Рубио с внуком Кастро

Рубио ведет переговоры с внуком Рауля Кастро, которого источники Axios считают фактическим правителем острова. Президент США предупреждал о скором падении режима на Кубе и усилил давление на нее
Марко Рубио
Марко Рубио (Фото: Alex Brandon / Reuters)

Госсекретарь США Марко Рубио ведет тайные переговоры с внуком кубинского лидера Рауля Кастро Раулем Гильермо Родригесом Кастро, сообщает Axios со ссылкой на три источника.

По их информации, переговоры идут в обход официальных каналов и правительства Кубы. Это может свидетельствовать, что именно 94-летнего Кастро-старшего власти США считают человеком, который на самом деле принимает решения на острове, пишет Axios. Рауль Гильермо Родригес Кастро является его опекуном.

Трамп объявил чрезвычайное положение в США из-за Кубы
Политика
Дональд Трамп

«Я бы назвал это не столько переговорами, сколько обсуждениями будущего», — пояснил Axios высокопоставленный чиновник из администрации США.

Рубио и его команда считают 41-летнего Кастро и его окружение представителями молодого поколения кубинцев, которые ориентированы на ведение бизнеса и в глазах которого коммунизм потерпел неудачу, утверждает Axios. Издание также указывает, что, по мнению Госдепа, эти люди находят определенную ценность в сближении с США.

«Наша позиция, позиция правительства США, заключается в том, что кубинский режим должен уйти», — сказал журналистам высокопоставленный чиновник. Однако как именно это произойдет, зависит от президента США Дональда Трампа, а тот пока не принял решения.

По сведениям Axios, советники Трампа общались и с другими влиятельными кубинцами, но именно Кастро-младшего считают наиболее важной фигурой, с которой необходимо налаживать контакты. «Они ищут следующую Делси [Родригес] на Кубе», — сказал один из источников журналистам.

Делси Родригес — бывшая вице-президент Венесуэлы, перенявшая власть после захвата военными США президента страны Николаса Мадуро.

Другой собеседник отметил, что Кастро-младший — любимец своего деда. Переговоры его и Рубио он охрактеризовал как «на удивление дружелюбные». Источник также отметил, что 41-летний Кастро-младший имеет союзников в руководстве государственного военно-промышленного конгломерата GAESA. Он указал также, что Рубио и Кастро-младшему проще находить взаимопонимание из-за их общего кубинского происхождения.

С возвращением Трампа в Белый дом в 2025-м давление США на власти Кубы усилилось, и американский президент заговорил о скором падении режима. В январе 2026-го Вашингтон объявил Кубу угрозой и пригрозил дополнительными пошлинами странам, поставляющим ей нефть. Поставки топлива из Венесуэлы прекратились за месяц до этого. Сама Куба добывает около 30 тыс. баррелей нефти в сутки при потребности 110 тыс. В итоге в стране участились отключения электричества, возник дефицит топлива и продовольствия, пишет FT.

Куба в ответ на действия США объявила режим международного ЧП. Президент Мигель Диас-Канель предупредил, что страна готова защищаться.

Москва осудила введение США режима чрезвычайного положения для Кубы. Эти меры, по словам представителя МИД России Марии Захаровой, стали рецидивом стратегии давления.

Уиткофф рассказал об итогах первого дня переговоров Москвы и Киева

Швеция назвала Россию главной угрозой

Акционеры крупнейшего логистического оператора запустят «русскую рулетку»

Экзарх объяснил резкий рост числа приходов РПЦ в Африке

Глава А1 предсказал возвращение западного бизнеса в Россию через 3–5 лет

NYT рассказала о прозвище «Уиткофф и Зятькофф» для переговорщиков США
Авторы
Теги
Персоны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Марко Рубио Куба Рауль Кастро США переговоры
Марко Рубио фото
Марко Рубио
политик, госсекретарь США, советник президента США по нацбезопасности
28 мая 1971 года
