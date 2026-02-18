ЕК раскрыла принцип расчета «потолка цен» на российскую нефть

«Потолок цен» рассчитывается по данным агентств Platts и Argus о цене Urals. Сначала считаются среднесуточные значения для каждого дня за период, затем они дополнительно усредняются в одну цифру. ЕС дополнительно снижает ее на 15%

Фото: Umit Bektas / Reuters

«Потолок цен» на российскую нефть рассчитывается по FOB Urals портов Балтийского и Черного морей на основании данных агентств Platts и Argus. Об этом говорится в документе, опубликованном в официальном журнале ЕС 17 февраля.

FOB Urals (Free on Board) — это цена российской экспортной нефти марки Urals, зафиксированная в порту погрузки (обычно Приморск, Новороссийск или Усть-Луга), без учета затрат на транспортировку до покупателя и страхование.

Среднесуточные значения цен рассчитываются отдельно, а затем усредняются. В последний раз было рассчитано среднее значение на основе всех суточных показателей за 22-недельный период с 15 июля 2025 года по 15 декабря 2025 года. Затем для установления нового «потолка цен» его уменьшили на 15%.

Новый потолок цен в размере $44,1 за баррель вступил в силу 1 февраля.

Западные государства приняли решение установить предельную цену на российскую сырую нефть из-за продолжающихся военных действий на Украине. В феврале 2023 года начали действовать ограничения на нефтепродукты: $100 за баррель на дизтопливо (так как оно продается с наценкой по сравнению с сырой нефтью) и $45 за баррель на мазут, продающийся с дисконтом.

Россия ввела ответные меры и запретила экспорт нефти и нефтепродуктов по контрактам, условия которых следуют потолку нефтяных цен. Запрет неоднократно продлевали, в последний раз — до 30 июня 2026 года. По словам вице-премьера Александра Новака, ценовые потолки невыгодны самому Евросоюзу и не влияют на объемы поставок российского сырья: «Я могу исходить из того, что, когда был установлен потолок $60, это не повлияло. Это означает, что установите хоть ноль — все равно это не будет влиять», — говорил он.

В декабре Reuters сообщил, что G7 и Европейский союз обсуждают идею о замене потолка цен полным запретом на предоставление услуг по перевозке российской нефти морским путем. До этого в ЕС рассматривали инициативу, которая предполагает автоматический пересмотр ценового лимита раз в три месяца, в зависимости от рыночной стоимости нефти.