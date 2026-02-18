ЕК предложит инвестировать в страны, граничащие с Россией и Украиной

ЕК предложит инвестиции в страны, граничащие с Россией, Белоруссией и Украиной

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Еврокомиссия 18 февраля объявит о планах привлечения инвестиций в регионы Евросоюза, граничащие с Россией, Белоруссией и Украиной и испытывающие экономические трудности из-за конфликта. Об этом сообщает Politico.

Сокращение инвестиций, уменьшение грузооборота и спад туризма ударили в первую очередь по странам Прибалтики, Финляндии и Польше, отмечает издание. Стратегия ЕК же направлена на стимулирование международных финансовых институтов к предоставлению финансирования этим регионам, выделения новых средств при этом не предусмотрено.

Приоритетной задачей плана является оживление приграничных районов, экономика которых оказалась в упадке на фоне конфликта, независимо от причин. Брюссель обеспокоен тем, что отток населения из приграничных регионов может повлиять на способность ЕС защищать свою границу, сказал Politico представитель Еврокомиссии на условиях анонимности.

