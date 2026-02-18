Второй день переговоров по Украине в Швейцарии начнется в 11:00 мск

Названо время начала второго дня переговоров в Женеве

Трехсторонние переговоры возобновятся в 11:00 мск. Накануне дискуссии по урегулированию украинского конфликта продолжались шесть часов. Источник РБК в российской делегации говорил, что переговоры были очень напряженными

Фото: Екатерина Чеснокова / POOL / РИА Новости

Трехсторонние переговоры России, США и Украины в Женеве возобновятся в 11:00 мск 18 февраля. Об этом сообщили источники РБК и RT в переговорной группе.

«Сегодня работа продолжится по двум трекам — в военной и политической рабочих группах», — сказал собеседник RT.

Издание «РБК-Украина» со ссылкой на представителя секретаря СНБО Диану Давитян сообщило, что переговоры стартуют в первой половине дня.

Накануне в Швейцарии прошел первый раунд переговоров. Дискуссии шли как в двустороннем формате Москва — Киев, так и в трехстороннем, с участием Вашингтона. Источник РБК в переговорной группе сообщал, что переговоры, продлившиеся шесть часов, были очень напряженными.

Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимира Путина Владимир Мединский. Представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что в Женеве будет обсуждаться «более широкий спектр вопросов [чем в Абу-Даби], включая, собственно, главные вопросы, которые касаются и территорий, и всего остального». 13 февраля «РИА Новости» со ссылкой на источник сообщало, что российская делегация на этих переговорах будет состоять из 15–20 человек. Собеседник агентства объяснил это большим количеством тем для обсуждения.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил об успехе действующей американской администрации, которая свела вместе стороны конфликта, что привело к «существенному прогрессу». Он также сообщил, что переговорные группы договорились проинформировать лидеров своих стран и продолжить работу над соглашением.

Журналист Axios Барак Равид со ссылкой на два источника сообщал, что переговоры в политической группе в Женеве «зашли в тупик». Его собеседники утверждают, что причина кроется в позиции, представленной российской стороной.

За ходом переговоров в Швейцарии наблюдали представители Великобритании, Франции, Германии и Италии. По информации «РБК-Украина», они прибыли по просьбе президента Украины Владимира Зеленского.