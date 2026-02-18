Швеция назвала Россию главной угрозой
Власти Швеции считают Россию главной угрозой, сообщает Politico со ссылкой на доклад Службы военной разведки и безопасности страны.
«Россия представляет собой главную военную угрозу для Швеции и НАТО», — говорится в докладе. Стокгольм также назвал эту угрозу «серьезной и конкретной».
Неназванный представитель НАТО на брифинге, как передает Politico, тем не менее отметил, что блок защищает «вера альянса и России в ст. 5» Североатлантического договора, а также обещание его членов увеличить расходы на оборону. «Пока мы продолжаем инвестировать, это позволяет нам оставаться на той стороне уравнения, куда Россия не осмелилась бы вмешаться», — заявил представитель блока.
Глава МИД России Сергей Лавров ранее говорил, что та не собирается воевать с Европой, но остается подготовленной к возможным недружественным действиям со стороны ЕС. Он также отмечал, что Москва готова зафиксировать это юридически в рамках коллективных гарантий.
Ст. 5 Североатлантического договора закрепляет принцип коллективной защиты: военная агрессия против любого участника блока на Европейском или Северо-Американском континенте трактуется как атака против всего альянса.
