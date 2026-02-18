 Перейти к основному контенту
0

Экзарх ответил на статью Bloomberg о росте числа приходов РПЦ в Африке

Рост присутствия РПЦ в Африке начался из-за решения Александрийского патриарха по украинским «раскольникам», заявил РБК митрополит Константин. Bloomberg ранее связывало это со стратегией Москвы. В РПЦ эти доводы отвергали
Фото: exarchate_mp / Telegram
Фото: exarchate_mp / Telegram

Расширение присутствия Русской православной церкви в Африке связано с обращениями местных священников после решения Патриарха Александрийского по «украинским раскольникам». Об этом заявил РБК Патриарший экзарх Африки, митрополит Каирский и Северо-Африканский Константин (в миру Илья Островский), комментируя публикацию Bloomberg о росте числе приходов РПЦ на континенте.

«В Русскую Православную Церковь обратились священники, которые не признали решение Патриарха Александрийского [Феодора II] о признании украинских раскольников», — рассказал РБК митрополит. (речь идет о событиях 2019 года, когда Александрийский патриархат признал Православную церковь Украины (ПЦУ), которую Русская православная церковь считает раскольнической). Священники, «не желающие по этой причине пребывать под его омофором (находиться под духовным покровительством, в подчинении — РБК)» стали просить о переходе в РПЦ. «Мы приняли их согласно поданным прошениям», — сообщил митрополит Константин.

«Экзархат с момента своего создания в 2021 году активно занимается развитием церковной жизни, образовательной, просветительской, социальной деятельностью. К нам присоединились еще священники. Мы рукополагаем и новых ставленников, которые проходят подготовку и принимают священный сан. В ряде духовных школ Русской Православной Церкви учатся десятки африканских семинаристов. Это естественное развитие Церкви», — рассказал Патриарший экзарх Африки митрополит Каирский и Северо-Африканский Константин.

По словам митрополита, на сегодняшний день в епархиях Патриаршего экзархата Африки действуют около 370 приходов и общин в 36 странах. В Африканским экзархате при этом служат 262 клирика.

Ранее Bloomberg со ссылкой на публикацию председателя миссионерского отдела Африканского экзархата, иерея Георгия (Юрия) Максимова сообщил, что за первые три года после создания экзархата в 2021 году география присутствия РПЦ в Африке расширилась с четырех до как минимум 34 стран, а число клириков выросло до 270.

Агентство связывало рост числа приходов РПЦ со стратегией Москвы по усилению влияния на континенте, а переход священников объясняло выгодой для клириков. Иерей Георгий в своей статье опровергал эти аргументы, указав, что РПЦ 1,5 года не отвечало на прошения священников о переходе, чтобы не усугублять раскол и напомнил, что некоторые главы приходов потеряли помощь спонсоров после перехода в РПЦ.

