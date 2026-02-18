Bloomberg рассказал о значительном росте числа приходов РПЦ в Африке

РПЦ резко увеличила географию своего присутствия с четырех до минимум 34 стран континента. Это часть стратегии Москвы, пишет Bloomberg. Глава отдела Африканского экзархата РПЦ в статье отвергал эти доводы

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Русская православная церковь (РПЦ) значительно расширила свое присутствие в Африке за последние годы, сообщает Bloomberg.

За первые три года после образования Патриаршего экзархата Африки в 2021 году РПЦ увеличила географию своего присутствия с четырех до минимум 34 стран континента, привело издание данные из статьи (*.pdf) председателя миссионерского отдела Африканского экзархата Юрия Максимова (отца Георгия), опубликованной в журнале «Ученые записки Института Африки» в 2025 году. Вместе с этим число клириков выросло до 270, а количество приходов и общин — до 350, пишет агентство. Большая часть из них перешла в юрисдикцию РПЦ из Александрийской православной церкви (АПЦ). Это географическое расширение может стать самым значительным в истории РПЦ, пишет агентство.

Сейчас в епархиях Африканского экзархата РПЦ действуют около 370 приходов и общин в 36 странах, уточнил РБК данные патриарший экзарх Африки митрополит Каирский и Северо-Африканский Константин. «В Русскую православную церковь обратились священники, которые не признали решение патриарха Александрийского о признании украинских раскольников и не желающие по этой причине пребывать под его омофором. Мы приняли их согласно поданным прошениям», — рассказал он. (речь идет о событиях 2019 года, когда Александрийский патриархат признал Православную церковь Украины (ПЦУ), которую Русская православная церковь считает раскольнической).

Митрополит добавил, что «экзархат с момента своего создания в 2021 году активно занимается развитием церковной жизни, образовательной, просветительской, социальной деятельностью». «К нам присоединились еще священники. Мы рукополагаем и новых ставленников, которые проходят подготовку и принимают священный сан. В ряде духовных школ Русской православной церкви учатся десятки африканских семинаристов. Это естественное развитие церкви», — сказал митрополит Константин.

Как отмечает Bloomberg, Москва пытается использовать свои «старые, мягкие» связи на фоне геополитических сдвигов. Агентство указало, что ранее Советский Союз поддерживал деколонизацию и оказывал помощь новым независимым государствам, в то время как Запад внушал Африке недоверие своей политикой. При этом процесс расширения РПЦ Bloomberg назвал частью более масштабной стратегии Москвы по укреплению влияния в регионе на фоне санкций из-за конфликта на Украине, говорится в статье.

При этом африканские священники, с которыми беседовало агентство Bloomberg, отрицают, что расширение церковной деятельности в Африке связано с политическими целями России. Управляющий церковью Святого Иоанна Лестничного в Кейптауне Николас Эстерхейзен заявил, что связи с Москвой носят духовный характер и «выходят за рамки нынешней политической обстановки».

Сам Юрий Максимов в статье указывал, что «вызывает сомнение, что России нужны столь изощренные способы проникновения в Африку». Он напомнил, что Священный синод РПЦ постановил образовать Патриарший экзархат Африки 29 декабря 2021 года. В его состав вошли Северо-Африканский и Южно-Африканский приходы в десятках государствах, включая Эфиопию, Сомали, Нигерию и Уганду. Поводом для создания экзархата в Африке стало признание патриархом Александрийским и всея Африки (АПЦ) Феодором Православной церкви Украины, которую РПЦ считает раскольнической. После этого 102 священника из Африки попросили принять их в юрисдикцию Московского патриархата, сообщали в РПЦ.

Максимов напомнил, что прошения от священников поступали в РПЦ еще в 2019 году и «более полутора лет Русская церковь не принимала решения по поступившим прошениям африканских священников, стремясь избежать углубления раскола».

РПЦ и АПЦ указывают разные причины, по которым священники принимают решение перейти в РПЦ. Так, агентство Bloomberg со ссылкой на оценку кенийского священника отца Евангелоса Тиани (входит в АПЦ), опубликованную в журнале Studies in World Christianity, пишет: «Именно религиозные лидеры в Африке остаются наиболее уважаемыми и заслуживающими доверия, поскольку религия занимает центральное место в политике, выборах и вопросах развития. Поэтому использование религии для проникновения в Африку является идеальной формой российской мягкой силы». По словам отца Тиани, РПЦ привлекает африканских священников более высокими зарплатами, обещаниями строительства церквей и быстрым продвижением по службе. Священник из Мадагаскара Алексей Геризо рассказал Bloomberg, что много лет не мог получить сан в Греческой православной церкви (по-английски называется как Greek Orthodox Patriarchate of Alexandria), после чего обратился к РПЦ. Он прошел онлайн-обучение в Московской семинарии, затем в течение трех месяцев проходил практику, после чего был рукоположен сначала в диаконы, а затем почти сразу в священники. Обеспечение, предоставляемое РПЦ, позволяет «жить достойно, заботиться о здоровье наших семей и обеспечивать образование наших детей», сказал он агентству.

Максимов в своей статье указывает, что причины перехода священников в РПЦ были другие, они не связаны с выгодой. Так, по его словам, некоторые иереи даже потеряли финансирование прежних спонсоров после перехода. Также он пишет, что это не объясняет причин, по которым члены приходов также переходили в РПЦ, и приводит другие причины, которые называли священники в разговоре с ним: уважительное отношение русских, возможности активно развиваться и оскорбления прежних епископов. Также Максимов сообщил, что к похожим выводам пришел и сам Тиани, проведя свой опрос священников.