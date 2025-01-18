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Военная операция на Украине ,  
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Бербок объяснила фото с протянувшим к ней руку Шольцем

Бербок прокомментировала фото с протянувшим к ней руку Шольцем
Сюжет
Военная операция на Украине
Издание Bild опубликовало фото, на котором Бербок покидает заседание правительства, а Шольц пытается ее остановить. Издание связало уход министра с тем, что канцлер блокировал пакет помощи Украине на €3 млрд

Анналена Бербок и Олаф Шольц
Вольфганг Шмидт, Анналена Бербок и Олаф Шольц
Анналена Бербок и Олаф Шольц
Вольфганг Шмидт, Анналена Бербок и Олаф Шольц
Анналена Бербок и Олаф Шольц
(Фото: Ebrahim Noroozi / AP / ТАСС)
Вольфганг Шмидт, Анналена Бербок и Олаф Шольц
(Фото: Frank Ossenbrink / imago-images.de / Global Look Press)

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок не могла видеть, что происходит у нее за спиной на разошедшемся в соцсетях фото, где она стоит спиной к канцлеру Олафу Шольцу, который тянет к ней руку. Об этом она заявила ZDF.

Издание Bild опубликовало снимок, на котором, как утверждалось, Бербок покидает заседание правительства, а Шольц пытается ее остановить, протянув к ней руку. Издание связало уход министра с тем, что канцлер блокировал пакет помощи Украине на сумму €3 млрд, на котором министр настаивает вместе с главой Минобороны Борисом Писториусом. На фото с другого ракурса видно, что Бербок не выходит из зала, а говорит с министром по особым поручениям Вольфганом Шмидтом.

«Для времени, в котором мы живем, более символично то, что выборочные кадры предполагают нечто, чего на самом деле не происходит», — заметила Бербок.

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На прошлой неделе Der Spiegel со ссылкой на источники писал, что Бербок и Писториус планируют предоставить Киеву пакет военной помощи на сумму €3 млрд, но его одобрению препятствует Шольц. Министры начали работу над ним после распада правящей «светофорной» коалиции в ноябре 2024 года и надеются, что его удастся согласовать до федеральных выборов 23 февраля, сообщало издание. В канцелярии Шольца в то же время сочли, что Берлин и так направит достаточно средств на поддержку Украины: на эти цели в бюджете предусмотрено около €4 млрд. Кроме того, Киев начнет получать средства за счет прибыли от замороженных российских активов. Владимир Путин заявлял, что любые попытки Запада изъять российские активы будут считаться воровством и не останутся безнаказанными.

Бербок раскритиковала канцлера. По ее словам, некоторые политики ставят под угрозу мир в Европе ради «быстрой победы на выборах».

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Елена Чернышова
Анналена Бербок Олаф Шольц военная помощь Украина фото
Олаф Шольц фото

Олаф Шольц

политик, канцлер Германии
14 июня 1958 года
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