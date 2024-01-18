Война Израиля и ХАМАС. Главное

В Эйлате впервые за шесть недель сработали сирены, в сектор Газа прибыли лекарства для израильских заложников и палестинцев. Главное о войне Израиля и ХАМАС — в материале РБК

18 января представитель катарского МИД Маджед аль-Ансари сообщил в соцсети X, что лекарства уже ввезены на территорию эксклава.

Высокопоставленный представитель ХАМАС Муса Абу Марзук заявил, что по соглашению на каждую коробку лекарств, переданную заложникам, в сектор Газа будут направлены 1 тыс. коробок для палестинцев.

Катар и Франция сообщили, что добились достижения соглашения между Израилем и ХАМАС, по которому группировка разрешит передать лекарства израильским заложникам. Это первая договоренность между воюющими сторонами с тех пор, как в конце ноября перестало действовать соглашение о прекращении огня.

Как обмен ракетными ударами Ирана и Пакистана связан с хуситами и США

С 12 января военную операцию против хуситов, начавших атаковать суда в Красном море, при поддержке международной коалиции начали США и Великобритания. Параллельно с этим Иран нанес серию ударов по «враждебным силам» в Ираке, Сирии и Пакистане. Как связаны эти события — читайте в материале РБК :

До этого ракеты и беспилотники по Эйлату несколько раз запускали йеменские хуситы. Некоторые были перехвачены, часть не достигли целей, пишет The Times of Israel.

В израильском южном портовом городе Эйлате впервые за шесть недель сработали сирены воздушной тревоги. Они отреагировали на запуск ракеты-перехватчика по «подозрительной воздушной цели», направлявшейся в воздушное пространство Израиля со стороны Красного моря. В ЦАХАЛ отмечают, что инцидент исчерпан, рисков нарушения безопасности нет.

Интенсивная фаза военных действий на севере сектора Газа завершилась, сообщил 15 января министр обороны Израиля Йоав Галант. По его словам, скоро эта фаза завершится и в районе Хан-Юнис на юге эксклава.

ЦАХАЛ вывела из сектора Газа 36-ю бронетанковую дивизию «Гааш». В эту дивизию в том числе входит 1-я пехотная бригада «Голани», которая выполняет задачи в пределах северной границы Израиля и в Самарии. Подразделение вывели для отдыха и тренировок. В секторе Газа продолжают вести боевые действия еще три дивизии.

Действия Израиля последовали за сообщением о недовольстве США тем, что тот не следует советам американской администрации. Об этом говорили источники Axios. Ранее координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности США Джон Кирби сообщал о переговорах с Израилем о переходе к операциям низкой интенсивности в секторе Газа.