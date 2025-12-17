 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Шведские военные заметили вооруженную охрану на идущих из России танкерах

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Шведские военные заметили на идущих из России танкерах, которые они считают частью теневого флота, вооруженных людей, предположительно сотрудников частных охранных компаний, сообщает SVT со ссылкой на начальника оперативного отдела ВМС Швеции Марко Петковича.

«Мы видели и получили информацию, что на борту некоторых из этих судов, относящихся к теневому флоту, находятся военнослужащие в форме», — сказал шведский военный.

По словам Петковича, Россия в последнее время усилила военное присутствие в Балтийском море. Российский Военно-морской флот «в некоторой степени действует в поддержку этого теневого флота», предположил он. По словам источников SVT, действия России заключаются в «довольно постоянном присутствии» в нескольких зонах, прилегающих к судоходным путям.

Евросоюз обсудит новые санкции против теневого флота России
Политика
Фото:Jens Büttner / dpa / Global Look Press

В то же время Петкович добавил, что не видит в происходящем «непосредственной опасности» и поводов для беспокойства нет.

Западные страны считают, что Россия использует суда теневого флота при перевозке нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа в обход санкций. Президент Владимир Путин отмечал, что в международном морском праве нет такого понятия, как теневой флот. При этом в июне он предупредил, что попытки нанести России ущерб, «в том числе по так называемому теневому флоту», приведут к общим проблемам, в том числе отразятся на мировых ценах.

Авторы

Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Швеция Россия теневой флот Балтийское море танкеры

