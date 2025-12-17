Свидетель по делу о «Выжигателях» отказался «клеветать на генералов»

Бизнесмен Андрей Руль, по данным следствия передавший деньги на взятку генералу Росгвардии Рябых, заявил в суде о сомнениях в том, что тот получил ее. Генерала обвиняют во взятках на госконтракте на комплексы «Выжигатель»

Константин Рябых (Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости)

В 235-м гарнизонном военном суде продолжилось рассмотрение уголовного дела по обвинению генерал-майора Росгвардии Константина Рябых в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). Рябых грозит лишение звания, наград, крупный штраф и до 15 лет лишения свободы.

Генерал-майор Рябых был задержан в феврале Главным управлением собственной безопасности Росгвардии совместно с департаментом военной контрразведки ФСБ. По версии следствия, Рябых получил взятку от учредителя ООО «Оружейная палата» Георгия Стрелова за помощь в получении госконтрактов на поставку 231 комплекса обнаружения и подавления БПЛА «Выжигатель» и 21 радиотехнического комплекса «Путеводитель» на сумму 890,4 млн руб., а также за общее покровительство.

На заседании суд заслушал показания одного из ключевых свидетелей обвинения — бизнесмена Андрея Руля. Он выступал по видеосвязи из СИЗО. Бизнесмена арестовали в августе 2024 года по обвинению в контрабанде оружия из Китая. По информации из материалов дела, 24 января 2024 года таможня аэропорта Шереметьево изъяла технические средства, перевозившиеся из Китая в интересах компании «Оружейная палата». Во время предварительного следствия по делу Рябых Руль проходил как подозреваемый в даче взятки, однако в связи с тем, что активно сотрудничал со следствием, его статус по делу был изменен на свидетельский.

В суде Руль подтвердил данные в ходе следствия показания, согласно которым его бизнес-партнер, учредитель «Оружейной палаты» Георгий Стрелов обязал его передать 18 млн руб., чтобы «отблагодарить сотрудников Росгвардии». По словам бизнесмена, Стрелов объяснил, что если не получит от него деньги, то в дальнейшем Руль не сможет рассчитывать на прибыль и возвращение своих инвестиций. Из слов Стрелова следовало, что 15 млн предназначались Константину Рябых, по 1 млн руб. — двум его подчиненным, а еще 1 млн руб. — на расходы компании. Руль отметил, что передавал Стрелову деньги, не доверяя ему. Они договорились, что деньги будут переданы из его личных средств «в долг», однако позже возмещены из доходов компании.

Согласно показаниям Руля из материалов дела, Стрелов через десять дней после передачи денег заявил, что получил претензии от генерала — в переданных деньгах не хватало 2 млн руб. Выступая на заседании, Руль заявил, что при передаче денег Стрелов их пересчитал и тогда никаких претензий не прозвучало. Также на заседании стало известно, что Руль несколько раз пытался выйти на прямой контакт с Рябых, так как сомневался в том, что Стрелов действительно передал ему деньги.

Выступая в суде во вторник, Руль также рассказал, что был вынужден сменить адвоката, так как у него появилась информация, что его адвокаты «работают на силовые структуры и занимаются склонением своих клиентов к показаниям, которые им нужны». Руль заявил, что он отказался «врать и клеветать» на генералов, хотя взамен ему якобы предлагали «убрать ст. 226.1» (контрабанда огнестрельного оружия) и «позволить отправиться на СВО».

«Я извинился перед вами за малодушие, но сказал, откуда оно появилось. Я ожидал от вас, как от офицеров, помощи. Я предполагал, что у вас хватит бензина: и у вас, и у генерал-полковника Беззубикова (генерал-полковник Росгвардии Алексей Беззубиков. — РБК) подойти к Золотову (директор Федеральной службы войск национальной гвардии Виктор Золотов. — РБК) и сказать, что человека закрыли незаконно», — высказал Руль претензии генерал-майору Рябых. «Смелости не хватило пойти к Золотову», — заявил тот в ответ.

Адвокат Рябых Владимир Евсеев заявил РБК, что ключевые свидетельские показания, на которых строится обвинение, противоречат друг другу и доказательствам дела, что «ставит под сомнение надежность обвинения». Он утверждает, что в материалах дела отсутствуют какие-либо достоверные доказательства передачи денежных средств его подзащитному.

В ходе заседания сторона защиты ходатайствовала об изменении меры пресечения на домашний арест. Однако судья отказал, так что Рябых останется под стражей до 26 апреля 2026 года.

Бывший руководитель департамента техники и вооружения Росгвардии Константин Рябых в суде вновь заявил о своей невиновности. «У меня за душой нет ничего, о каких деньгах идет речь, я не понимаю. Я всю жизнь служил, и служил честно», — заявил он суду.