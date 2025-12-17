 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Панда-дипломатия: как животные стали политическим инструментом Китая

Япония впервые за полвека останется без панд на фоне охлаждения отношений с КНР
В январе Япония останется без панд. Из-за охлаждения отношений с Китаем панд-близнецов Сяо-Сяо и Лей-Лей придется вернуть на родину. Как Китай превратил этих животных в инструмент дипломатии — в материале РБК
Япония. Токио. Большая панда Лей-Лей в зоопарке Уэно
Япония. Токио. Большая панда Лей-Лей в зоопарке Уэно (Фото: Franck Robichon / EPA / ТАСС )

Япония впервые с 1972 года лишится всех панд в своих зоопарках из-за охлаждения отношений с Китаем. Причиной ухудшения отношений стали высказывания японского премьера Санаэ Такаити о Тайване. Арендованных у Китая Сяо-Сяо и Лей-Лей отправят на родину в январе 2026 года. Медведи родились в японском зоопарке Уэно в 2021 году. Их родителей — панд Ли-Ли и Синь-Синь — вернули в Китай в сентябре прошлого года.

Что такое панда-дипломатия

Большие панды — национальное достояние Китая. Пекин использует животных в качестве инструмента дипломатии с 1950-х годов, чтобы смягчить свой имидж на мировой арене и укрепить связи с другими странами.

Хотя «панда-дипломатия» сыграла важную роль в налаживании отношений Пекина и Запада в XX веке, впервые этих медведей в качестве подарка за рубеж послала китайская императрица У Цзэтянь в 685 г. н.э. японскому императору Тэмму.

Один из ярких эпизодов произошел в 1972 году. Он связан с Патрисией Никсон, женой Ричарда Никсона — первого американского президента, посетившего Китай. Во время поездки в Пекин первая леди рассказала премьеру Китая Чжоу Эньлаю о своей любви к пандам. Через несколько месяцев Китай подарил США двух панд — самку Лин-Лин и самца Син-Син.

Их разместили в Смитсоновском национальном зоопарке. Это создало ажиотаж: на церемонии по случаю приезда панд присутствовала первая леди и другие высокопоставленные лица. Посмотреть на панд в первый день выстроилась очередь из 8 тыс. желающих, впоследствии ежегодно их посещали миллионы человек. Ни один из пяти детенышей Лин Лин не прожил больше нескольких дней. Самка умерла от сердечной недостаточности в 1992 году, а Син Сина усыпили в 1999 году.

Всего в период с 1957 по 1982 год Китай передал 23 большие панды Советскому Союзу, Северной Корее, США, Великобритании, Франции, Германии, Японии, Испании и Мексике.

Китай прекратил раздавать панд бесплатно в 1982 году, когда государство начало усиливать защиту этого вымирающего вида. Вместо этого с 1984 года Пекин стал предлагать краткосрочную аренду панд, которая гарантирует возвращение животных на родину.

Президент США Билл Клинтон на выставке панд в Национальном зоопарке Вашингтона. Панды были предоставлены в аренду Китайским центром исследований и охраны гигантской панды провинции Сычуань за $10 млн сроком на 10 лет
Президент США Билл Клинтон на выставке панд в Национальном зоопарке Вашингтона. Панды были предоставлены в аренду Китайским центром исследований и охраны гигантской панды провинции Сычуань за $10 млн сроком на 10 лет
(Фото: Newsmakers / The White House)

Договоры об аренде панд обычно заключаются на 10 лет и могут продлеваться. Принимающие зоопарки ежегодно платят Китаю от $500 тыс. до $1 млн за использование животных в исследовательских и выставочных целях. Обычно зоопарки получают здоровую репродуктивную пару, и любые детеныши, родившиеся в период аренды, становятся собственностью Китая. Зоопарк также должен платить арендодателю «налог на детенышей» в размере не менее $200 тыс. Когда панды достигают возраста двух-четырех лет, их необходимо отправлять в КНР.

По подсчетам CNN, больше всех панд получали США — 16 особей в период с 1972 по 2024 год.

Сколько панд в мире сейчас

Большие панды, которых также называют бамбуковыми медведями, обитают только в Китае, в основном в провинции Сычуань. Этот вид панд занесен в Красную книгу. С 2016 года их статус изменили с «находящихся под угрозой» на «находящихся в уязвимом положении». В КНР за убийство панды грозит тюремное заключение.

По данным на 2023 год, в мире насчитывалось 1,9 тыс. больших панд. Большая часть из них — 1,8 тыс. животных — в Китае. В топ-5 стран с наибольшим количеством больших панд также входили США (9 медведей), Япония (8), Бельгия (5) и Германия (4).

Большие панды в России

В 1957 году Китай подарил СССР панду по имени Пин-Пин в честь 40-летия Октябрьской революции. Самец Пин-Пин прожил два года.

В 1959 году КНР подарила столичному зоопарку второго самца по кличке Ань-Ань, он прожил до 1972 года.

Вновь большая панда появилась уже в России в 2001 году во время проведения Дней Пекина в Москве. Питомцы Пекинского зоопарка — самец Бэнь-Бэнь и самка Вэнь-Вэнь — гостили в Москве полтора месяца, а после вернулись в Китай.

Самец панды Жуи, живущий в Московском зоопарке с 2019 года
Самка панды Дин-Дин, которая вместе со своим партнером Жуи живет в Московском зоопарке с 2019 года
24 августа 2023 года родился первый детеныш Жуи и Дин-Дин — панда Катюша. Это первое рождение большой панды не только в Московском зоопарке, но и в России. При рождении она весила всего 150 грамм
Панда Катюша
Панда Катюша
Панда Катюша. На фото ей 2 года
Панда Катюша
Самец панды Жуи, живущий в Московском зоопарке с 2019 года
Самка панды Дин-Дин,&nbsp;которая вместе со своим партнером Жуи живет в Московском зоопарке с 2019 года
24 августа 2023 года родился первый детеныш Жуи и Дин-Дин&nbsp;&mdash; панда Катюша. Это первое рождение большой панды не только в Московском зоопарке, но и в России. При рождении она весила всего 150&nbsp;грамм
Панда Катюша
Панда Катюша
Панда Катюша. На фото ей 2 года
Панда Катюша
Самец панды Жуи, живущий в Московском зоопарке с 2019 года
(Фото: Moscowzoo_official / Telegram)
Самка панды Дин-Дин, которая вместе со своим партнером Жуи живет в Московском зоопарке с 2019 года
(Фото: Moscowzoo_official / Telegram)
24 августа 2023 года родился первый детеныш Жуи и Дин-Дин — панда Катюша. Это первое рождение большой панды не только в Московском зоопарке, но и в России. При рождении она весила всего 150 грамм
(Фото: Moscowzoo_official / Telegram)
Панда Катюша
(Фото: Moscowzoo_official / Telegram)
Панда Катюша
(Фото: Moscowzoo_official / Telegram)
Панда Катюша. На фото ей 2 года
(Фото: Moscowzoo_official / Telegram)
Панда Катюша
(Фото: Moscowzoo_official / Telegram)

29 апреля 2019 года в Москву были доставлены из Китая две большие панды: самец по имени Жуи и его подруга Дин-Дин. Они стали пятой и шестой пандой, когда-либо «гостивших» в России. В 2023 году у них родилась панда Катюша. Это первое рождение большой панды не только в Московском зоопарке, но и в России. Когда Катюше исполнится четыре года, она уедет в Китай.

Авторы
Теги
София Шошина София Шошина
панда Китай Япония

