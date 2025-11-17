Трамп не исключил, что поговорит с Мадуро
Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос о возможности размещения войск в Венесуэле, заявил, что «ничего не исключает» в отношении Каракаса.
«Нам просто нужно позаботиться о Венесуэле. Они вывезли сотни тысяч людей из тюрем в нашу страну», — утверждает он.
Трамп допустил, что может поговорить с венесуэльским президентом Николасом Мадуро.
«Мадуро нанес колоссальный ущерб нашей стране. Я поговорю с ним», — сказал он. В первую очередь ущерб причинен из-за наркотиков, подчеркнул глава Белого дома.
На прошлой неделе на фоне сообщений о том, что Соединенные Штаты готовятся к ударам по целям в Венесуэле, американский лидер утвердительно ответил на вопрос, принял ли он решение о дальнейших шагах в отношении страны. О каком именно решении идет речь, он не уточнил, отметив, что Вашингтон добился «большого прогресса» в борьбе с наркотрафиком.
Трамп также сообщал, что США могут провести «некоторые переговоры с Мадуро и посмотрят, что из этого выйдет». Венесуэла «хотела бы поговорить», утверждал республиканец.
По данным CNN, американский президент еще не решил, атаковать ли военные и транспортные объекты в стране, надеясь, что заставит Мадуро уйти в отставку без прямых боевых действий. США в последние недели наращивают военное присутствие в Карибском регионе. В частности, 16 ноября в Карибское море вошел Gerald R. Ford — крупнейший и самый современный американский авианосец. На его борту находятся более 4 тыс. военных, десятки ударных истребителей и боевые вертолеты.
Мадуро, в свою очередь, считает, что Вашингтон под ложным предлогом хочет спровоцировать военный конфликт для захвата природных ресурсов страны и установления марионеточного правительства. Президент призвал американского лидера к прекращению «бесконечных войн». «Хватит бесконечных войн. Хватит несправедливых войн. Больше никакой Ливии. Больше никакого Афганистана», — заявил Мадуро. На вопрос, есть ли у него послание для Трампа, он ответил по-английски: «Да, мир, да, мир».
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Макрон рассказал к какому году надеется на мир в Украине
Сийярто допустил интерес в Венгрии к покупке зарубежных активов ЛУКОЙЛа
Зеленский пообещал Макрону купить 100 истребителей для ВСУ
Экс-госсекретарь США стал советником производителя дронов на Украине
В Германии заявили, что в ближайшие годы может начаться война между НАТО и Россией
В США назвали свою ошибку в связи с ядерным оружием из-за России и Китая