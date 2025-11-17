Трамп не исключил, что поговорит с Мадуро

Президент США допустил, что может поговорить с венесуэльским президентом, но отметил, что «ничего не исключает» в отношении Каракаса

Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос о возможности размещения войск в Венесуэле, заявил, что «ничего не исключает» в отношении Каракаса.

«Нам просто нужно позаботиться о Венесуэле. Они вывезли сотни тысяч людей из тюрем в нашу страну», — утверждает он.

Трамп допустил, что может поговорить с венесуэльским президентом Николасом Мадуро.

«Мадуро нанес колоссальный ущерб нашей стране. Я поговорю с ним», — сказал он. В первую очередь ущерб причинен из-за наркотиков, подчеркнул глава Белого дома.

На прошлой неделе на фоне сообщений о том, что Соединенные Штаты готовятся к ударам по целям в Венесуэле, американский лидер утвердительно ответил на вопрос, принял ли он решение о дальнейших шагах в отношении страны. О каком именно решении идет речь, он не уточнил, отметив, что Вашингтон добился «большого прогресса» в борьбе с наркотрафиком.

Трамп также сообщал, что США могут провести «некоторые переговоры с Мадуро и посмотрят, что из этого выйдет». Венесуэла «хотела бы поговорить», утверждал республиканец.

По данным CNN, американский президент еще не решил, атаковать ли военные и транспортные объекты в стране, надеясь, что заставит Мадуро уйти в отставку без прямых боевых действий. США в последние недели наращивают военное присутствие в Карибском регионе. В частности, 16 ноября в Карибское море вошел Gerald R. Ford — крупнейший и самый современный американский авианосец. На его борту находятся более 4 тыс. военных, десятки ударных истребителей и боевые вертолеты.

Мадуро, в свою очередь, считает, что Вашингтон под ложным предлогом хочет спровоцировать военный конфликт для захвата природных ресурсов страны и установления марионеточного правительства. Президент призвал американского лидера к прекращению «бесконечных войн». «Хватит бесконечных войн. Хватит несправедливых войн. Больше никакой Ливии. Больше никакого Афганистана», — заявил Мадуро. На вопрос, есть ли у него послание для Трампа, он ответил по-английски: «Да, мир, да, мир».