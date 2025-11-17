 Перейти к основному контенту
Экспорт китайских автомобилей в Россию упал почти на 60%

CPCA: экспорт китайских автомобилей в Россию упал почти на 60%
Экспорт китайских автомобилей снизился более чем наполовину в 2025 году. Первое место по импорту китайских автомобилей теперь занимает Мексика, показали данные Китайской ассоциации легковых автомобилей
Фото: Светлана Возмилова / Global Look Press
Фото: Светлана Возмилова / Global Look Press

В 2025 году экспорт китайских автомобилей в Россию сократился на 58% по сравнению с предыдущим годом. Так, с января по сентябрь этого года Китай поставил на российский рынок только 357 тыс. автомобилей, пишет CarNewsChina со ссылкой на данные Китайской ассоциации легковых автомобилей (CPCA).

В 2024 году Россия была крупнейшим автомобильным экспортным рынком Китая — было поставлено около 1,2 млн машин. В 2025 году она опустилась на третье место после Мексики (410,7 тыс. машин) и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) (367,8 тыс. машин).

До начала российско-украинского конфликта китайские автомобильные бренды имели относительно низкое присутствие и долю рынка в России. Например, в 2021 году китайские бренды продали в России в общей сложности 115,7 тыс. автомобилей, это около 7% рынка, отмечает издание.

Путин заявил, что в России удалось предотвратить коллапс автопрома
Политика
Фото:Светлана Возмилова / Global Look Press

В России в первом квартале 2025 года закрылось 213 автосалонов китайских автомобилей. Это больше, чем за весь 2023 год, а также в три с лишним раза больше, чем за аналогичный период 2024 года. Больше всего салонов закрылось у марок Bestune, Kaiyi и Dongfeng Motors. В десятку также впервые вошли Geely, Jaecoo, Jetour и LiAuto.

В России с 1 октября 2024 года ставки утилизационного сбора на импортные легковые, грузовые и коммерческие автомобили выросли сразу на 70–85%. Такие меры власти приняли ради защиты отечественного автопрома и стимуляции зарубежных компаний к строительству собственных производств на территории страны. С 1 декабря в России также вступят в силу новые правила утильсбора.

