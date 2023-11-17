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Военная операция на Украине ,  
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Путин оценил критику артистами действий России на Украине

Путин призвал разделять критику артистами действий на Украине и ущерб стране
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Военная операция на Украине
Путин призвал обращать внимание на дела, а не на слова. Некоторые раскритиковавшие военную операцию на Украине артисты столкнулись с отменами концертов, спектакли по их сценариям отменялись
Владимир Путин во время выступленияя на пленарном заседании в рамках IX Санкт-Петербургского международного культурного форума
Владимир Путин во время выступленияя на пленарном заседании в рамках IX Санкт-Петербургского международного культурного форума (Фото: Павел Бедняков / ТАСС)

Каждый человек вправе иметь свою позицию и точку зрения и при оценке критикующих действия России на Украине следует обращать внимание на поступки, а не заявления. Об этом сказал президент Владимир Путин на Санкт-Петербургском международном культурном форуме.

«Если это деятельность, связанная с тем, чтобы наносить ущерб собственной стране и собственному народу. Такая деятельность тоже имеет место быть, мы это видим, там гонорары перечисляются куда-то там, прямо скажем, противнику и так далее, — то это одна история. Если это просто мнение, точка зрения, оценка ситуации — то это другая [история]», — пояснил Путин.

Кроме того, продолжил Путин, следует учитывать «настроение в обществе и мнение народа страны, которую мы считаем своей родиной или не считаем». Президент назвал это «объективным фактором, от которого никому никуда не деться».

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Многие деятели культуры, критически воспринявшие решение Путина о начале военной операции на Украине, столкнулись с отменами концертов и выступлений. Постановки по сценариям людей, которые выступили против действий России на Украине, отменялись, признавал бывший глава Большого театра Владимир Урин. «Те или иные создатели спектаклей высказывались очень определенно по поводу спецоперации. В таком случае их имена исчезали с афиш», — отмечал он.

Писатель Борис Акунин сообщил в феврале 2023 года, что в театры поступают звонки из Генпрокуратуры с просьбой либо отменить постановки, либо убрать с афиш его имя. Он назвал происходящее «коллекцией маразмов» эпохи.

Минкультуры сочло такую ситуацию логичной. «Те деятели культуры, кто в это непростое время покинул страну, отказался от России, кто публично выступил против ее богатой культуры, абсолютно логично друг за другом покидают и наши учреждения и их афиши», — считают в министерстве.

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