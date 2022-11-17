Минобороны назвало видео об «отступлении» в Смоленской области фейком

Министерство отметило, что подобные материалы о тяжелом положении военнослужащих используются для дискредитации деятельности вооруженных сил и порекомендовало доверять только официальным источникам

Видеообращение «военнослужащих» одного из полков территориальных войск Смоленской области, которые представляются мобилизованными гражданами и говорят о «вынужденном отступлении» в связи с постоянными обстрелами украинской армии, является постановкой. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной (НЦУО) Минобороны России.

«До 100 человек в балаклавах сообщают о вынужденном отходе с занимаемых позиций в результате обстрелов со стороны ВСУ в условиях отсутствия артиллерийской поддержки и связи с командованием. В ходе проведенной проверки установлено, что указанное подразделение находится на своих позициях, выполняя задачи по предназначению, и огневому воздействию не подвергалось», — отмечает Минобороны.

Ведомство добавило, что подобные материалы о тяжелом положении военнослужащих используются для дискредитации деятельности вооруженных сил и порекомендовало доверять только официальным источникам.

15 ноября администрации Херсонской области заявила, что информация о заходе вооруженных сил Украины (ВСУ) в город Алешки на левом берегу Днепра является недостоверной. Ранее Минобороны обвиняло Киев в распространении фейков о новой волне мобилизации, с целью «оказать информационное воздействие на население России».

4 марта президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий уголовную ответственность за публичное распространение фейков об использовании Вооруженных Сил России. За распространение ложной информации россиянам грозит штраф до 5 млн руб. или лишение свободы сроком до 15 лет.



