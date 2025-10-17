 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Трамп на встрече с Зеленским заявил о шансе на завершение конфликта

Сюжет
Военная операция на Украине
Трамп фразой «мы можем» ответил на вопрос о возможности убедить Москву заключить мир с Киевом. Он уверен, что Путин и Зеленский желают прекратить конфликт
Дональд Трамп и Владимир Зеленский
Дональд Трамп и Владимир Зеленский (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в возможности завершить российско-украинский конфликт. Об этом он сказал на открытой части встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским.

«Думаю, все прошло довольно неплохо. Все началось на Аляске. Мы унаследовали это от [бывшего президента Джо] Байдена, но эту войну мы закончим», — сказал Трамп.

Республиканец добавил, что для него является честью встретиться с «сильным президентом, человеком, который прошел через многое». «Мы поговорим о том, о чем я говорил вчера с [российским президентом Владимиром] Путиным», — уточнил Трамп.

Президент США выразил уверенность в желании Путина и Зеленского завершить боевые действия.

Встречая Зеленского у Белого дома, Трамп утвердительно ответил на вопрос репортера, который спросил, верит ли он, что сможет убедить российского президента урегулировать конфликт. «Да, мы можем», — ответил ему Трамп.

Путин и Трамп встретятся в Венгрии. Как главы стран реанимируют диалог
Политика

Зеленский и Трамп на закрытой части встречи обсудят передачу дальнобойных ракет Tomahawk, усиление ПВО и энергетику, выяснило «Суспільне».

Накануне встречи с Зеленским американский президент созвонился с Путиным. Они беседовали около двух часов. Президенты договорились провести встречу старших советников (с американской стороны ее возглавит госсекретарь Марко Рубио), а затем встретиться лично в Венгрии. В венгерском МИДе пообещали, что Путин сможет беспрепятственно въехать в Венгрию для этой встречи.

Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Екатерина Постникова Екатерина Постникова
Владимир Зеленский Дональд Трамп США
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Джо Байден фото
Джо Байден
политик, 46-й президент США
20 ноября 1942 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
