Трамп на встрече с Зеленским заявил о шансе на завершение конфликта

Трамп фразой «мы можем» ответил на вопрос о возможности убедить Москву заключить мир с Киевом. Он уверен, что Путин и Зеленский желают прекратить конфликт

Дональд Трамп и Владимир Зеленский (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в возможности завершить российско-украинский конфликт. Об этом он сказал на открытой части встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским.

«Думаю, все прошло довольно неплохо. Все началось на Аляске. Мы унаследовали это от [бывшего президента Джо] Байдена, но эту войну мы закончим», — сказал Трамп.

Республиканец добавил, что для него является честью встретиться с «сильным президентом, человеком, который прошел через многое». «Мы поговорим о том, о чем я говорил вчера с [российским президентом Владимиром] Путиным», — уточнил Трамп.

Президент США выразил уверенность в желании Путина и Зеленского завершить боевые действия.

Встречая Зеленского у Белого дома, Трамп утвердительно ответил на вопрос репортера, который спросил, верит ли он, что сможет убедить российского президента урегулировать конфликт. «Да, мы можем», — ответил ему Трамп.

Зеленский и Трамп на закрытой части встречи обсудят передачу дальнобойных ракет Tomahawk, усиление ПВО и энергетику, выяснило «Суспільне».

Накануне встречи с Зеленским американский президент созвонился с Путиным. Они беседовали около двух часов. Президенты договорились провести встречу старших советников (с американской стороны ее возглавит госсекретарь Марко Рубио), а затем встретиться лично в Венгрии. В венгерском МИДе пообещали, что Путин сможет беспрепятственно въехать в Венгрию для этой встречи.