В Запорожье погиб сын командующего 18-й общевойсковой армией ЮВО

Меняйло: в Запорожье погиб командир взвода парашютно-десантного полка Марзоев
Сюжет
Военная операция на Украине
Марзоев был потомственным военным, сыном командующего 18-й общевойсковой армией ЮВО Аркадия Марзоева и племянником заместителя командующего 58-й Армии СКВО Станислава Марзоева, погибшего в Чечне
Василий Марзоев
Василий Марзоев (Фото: Sergeimeniaylo / Telegram)

Гвардии лейтенант, командир разведывательного взвода 108-го парашютно-десантного полка седьмой десантно-штурмовой дивизии Василий Марзоев погиб в зоне военной операции. Об этом сообщил губернатор Северной Осетии Сергей Меняйло в телеграм-канале.

«За боевые заслуги в зоне специальной военной операции Василий Марзоев представлен к званию Героя России посмертно. Мои соболезнования семье и близким», — написал Меняйло.

Кенийский офицер раскрыл свою зарплату в российской армии
Политика
Фото:Александр Полегенько / ТАСС

Марзоев — сын командующего 18-й общевойсковой армией Южного военного округа (ЮВО), генерал-лейтенанта Аркадия Марзоева и племянник Станислава Марзоева — полковника, заместителя командующего 58-й Армии Северо-Кавказского военного округа, погибшего в 2002 году под Ханкалой (Чечня).

Как уточнил Меняйло, с последним он вместе служил и выполнял боевые задачи во время контртеррористической операции на Кавказе.

Станислав Марзоев родился в семье военных и выбрал ту же карьеру. Он с отличием окончил военное училище в Новосибирске, начал службу в спецназе ГРУ. Служил в Афганистане, куда в 1979-1989 годах вводились советские войска, участвовал в урегулировании вооруженных конфликтов в Закавказье.

Материал дополняется

