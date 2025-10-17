 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

В Крыму назвали сроки восстановления электроснабжения после атаки дронов

Фото: Максим Константинов / Global Look Press
Фото: Максим Константинов / Global Look Press

Перебои в электроснабжении и локальные отключения света возможны в Крыму после атак БПЛА на электроподстанции, сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.

«Планируемое время восстановления электроснабжения потребителей — три часа», — сообщил он.

По его словам, причина отключений — в необходимости снять аварийную перегрузку с поврежденных сетей.

Минобороны сообщило об уничтожении шести морских дронов ВСУ в Черном море
Политика
Фото:Дмитрий Рогулин / ТАСС

В Крыму в результате атаки беспилотников повреждены несколько электроподстанций, сообщил ранее глава региона Сергей Аксенов. На месте повреждений ведутся восстановительные работы.

По данным Минобороны, над Крымом за ночь сбили 32 беспилотника.

Анастасия Лежепекова
Сергей Аксенов отключение электричества перебои энергоснабжение Крым
