В Крыму назвали сроки восстановления электроснабжения после атаки дронов

Фото: Максим Константинов / Global Look Press

Перебои в электроснабжении и локальные отключения света возможны в Крыму после атак БПЛА на электроподстанции, сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.

«Планируемое время восстановления электроснабжения потребителей — три часа», — сообщил он.

По его словам, причина отключений — в необходимости снять аварийную перегрузку с поврежденных сетей.

В Крыму в результате атаки беспилотников повреждены несколько электроподстанций, сообщил ранее глава региона Сергей Аксенов. На месте повреждений ведутся восстановительные работы.

По данным Минобороны, над Крымом за ночь сбили 32 беспилотника.