В Крыму назвали сроки восстановления электроснабжения после атаки дронов
Перебои в электроснабжении и локальные отключения света возможны в Крыму после атак БПЛА на электроподстанции, сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.
«Планируемое время восстановления электроснабжения потребителей — три часа», — сообщил он.
По его словам, причина отключений — в необходимости снять аварийную перегрузку с поврежденных сетей.
В Крыму в результате атаки беспилотников повреждены несколько электроподстанций, сообщил ранее глава региона Сергей Аксенов. На месте повреждений ведутся восстановительные работы.
По данным Минобороны, над Крымом за ночь сбили 32 беспилотника.
