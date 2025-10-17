 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Во Франции сообщили о предотвращении покушения на основателя Gulagu.Net

Задержаны четверо человек, из них трое — уроженцы Дагестана. Расследование ведет Национальная антитеррористическая прокуратура Франции
Владимир Осечкин
Владимир Осечкин (Фото: Francois Mori / AP / ТАСС)

Во Франции арестовали четырех человек, которых заподозрили в подготовке покушения на проживающего в стране представителя российской оппозиции, сообщает Le Parisien со ссылкой на Национальную антитеррористическую прокуратуру.

Ведомство не уточнило имени предполагаемой жертвы, но, по данным источников Le Parisien и Le Figaro, речь идет об основателе проекта Gulagu.Net Владимире Осечкине (признан в России иноагентом). Сам он это подтвердил.

Задержанные — граждане Франции и России в возрасте от 26 до 38 лет, трое из них родились в Дагестане. Им вменили «террористический сговор с целью подготовки одного или нескольких преступлений против личности».

Основателя Gulagu.Net заочно приговорили к восьми годам колонии
Политика
Владимир Осечкин

Le Parisien пишет, что расследование началось 19 сентября. В его рамках было установлено, что четверо мужчин должны были несколько раз съездить из Парижа и Нанта в Биарриц, где живет Осечкин. Сами подозреваемые заявили, что «ими манипулировали», а в Биарриц они приезжали на отдых.

Осечкин живет во Франции с 2015 года, а с 2022-го находится под охраной полиции из-за сообщений об угрозах убийством.

В России основатель Gulagu.net заочно приговорен к восьми годам колонии по делу о фейках про российскую армию. Против Осечкина также возбудили дело об оправдании терроризма. Сайт проекта, основанного в 2011 году для защиты прав заключенных, был заблокирован в 2021-м. В том же году на портале были опкбликованы кадры из туберкулезной больницы ФСИН № 1 в Саратове с пытками и изнасилованиями людей. На основании видеозаписей было заведено 12 уголовных дел, возглавлявший ведомство Александр Калашников покинул пост на фоне скандала.

Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Владимир Осечкин Gulagu.net Франция покушение
