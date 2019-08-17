СМИ сообщили о планах отдать земли горных курортов в Сочи заповеднику

Это создаст препятствия строительству горнолыжных туристических объектов и поставит под угрозу расширение курортов в Красной Поляне, выяснил «Коммерсантъ»

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Минприроды занимается подготовкой обновленной версии положения «О Сочинском национальном парке», которое сможет перевести часть рекреационных территорий, выделенных в аренду аффилированным с горнолыжным курортом «Роза Хутор» структурам для развития спорта и туризма, в заповедные. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в Сочинском нацпарке и близкого к Минприроды собеседника.

Ведомство решило изменить положение о нацпарке в связи с постановлением о расширении его территории, принятым правительством еще в 2017 году.

Собеседники газеты уточнили, что для реализации постановления власти провели лесоустройство и нанесли на карты новые конфигурации лесных массивов. Один из них пояснил, что зонирование участков внутри нацпарка в разное время могло быть разным, запрещается лишь уменьшение общей площади особо охраняемой природной территории. Он добавил, что породы могут меняться со временем естественным путем, и на месте каштана может появиться бук или дуб.

«Изменения идут и в результате каких-либо чрезвычайных ситуаций, в частности, на Кавказе практически погиб самшит — растение из Красной книги, сейчас на этих участках преобладают другие породы леса. Соответственно меняется и режим охраны, и зонирование участков, что будет отражено в новой версии положения о ФГБУ», — заключил он.

Близкий к Минприроды собеседник, в свою очередь, отметил, что после изменения зонирования различные коммерческие структуры, которые получили в аренду земли в границах особо охраняемой природной территории, в частности ООО «Роза Хутор», не смогут строить там объекты социально-культурного назначения. Часть территорий заповедника в 2017 году правительство выделило частникам для развития спорта и туризма в аренду на 49 лет.