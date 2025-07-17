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Военная операция на Украине ,  
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Пулково начал прием рейсов по временной схеме

Сюжет
Военная операция на Украине

Пулково начал прием рейсов по временной схеме, сообщается в телеграм-канале санкт-петербургского аэропорта.

Там призвали пассажиров следить за информацией на онлайн табло.

Около 5 утра в аэропорту вводили временные ограничения на полеты, о чем предупреждала Росавиация. Вскоре после этого губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в Кировском районе отразили попытку атаки беспилотников.

В Ленинградской области отразили атаку дронов
Политика

Опасность БПЛА в воздушном пространстве региона была объявлена в 3:17 17 июля.

Этой же ночью работу ограничил аэропорт Калуги. Атакам беспилотников подверглись еще несколько регионов, например, в Воронеже дрон попал в многоэтажку, пострадали три подростка. Еще три БПЛА сбили на подлете к Москве.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Пулково Санкт-Петербург Ленинградская область ограничения
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