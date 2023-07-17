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Военная операция на Украине ,  
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В Конгрессе США не увидели у Киева необходимых для победы ресурсов

Конгрессмен Маккол: У Украины нет необходимых ресурсов для успешного контрнаступления
Украине нужна дальнобойная артиллерия и прикрытие с воздуха, заявил член палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол. «У них нет того, что им нужно, чтобы победить», — считает он
Член Палаты представителей Майкл Маккол
Член Палаты представителей Майкл Маккол (Фото: Ken Cedeno/Pool via REUTERS/File Photo)

Украина не располагает достаточными ресурсами, в том числе дальнобойнойной артиллерией и прикрытием с воздуха, чтобы одержать победу в ходе своего контрнаступления, заявил в эфире СBS республиканец, член Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол.

Он заявил, что у него есть «отличные источники» на Украине, которые знают, чего не хватает ВСУ. «Им нужна артиллерия дальнего действия, чтобы поражать склады, энергообъекты, линии снабжения, чего у них нет, и у них нет прикрытия с воздуха», — сказал республиканец.

Маккол также отметил тот факт, что администрация Джо Байдена долго тянула с вопросом об истребителях F-16 и обучении украинских пилотов для их эксплуатации. «У них нет того, что им нужно, чтобы победить в этом контрнаступлении, и это действительно печально», — заключил он.

В то же время Маккол счел, поставляемые США «кассетные боеприпасы помогут» украинским военным в условиях боевых действий.

Конгрессмен ранее выступал за передачу Украине дальнобойных ракет ATACMS (способны поражать цели на расстоянии до 310 км с точностью до 1 м) и в начале года называл отказ Белого дома их поставить «трусливым». Киев просит такое вооружение с прошлого года. Эта тема вновь поднималась на саммите НАТО в Вильнюсе, куда приезжал президент Украины Владимир Зеленский. Американский лидер Джо Байден по итогам встречи с ним пообещал рассмотреть возможность передачи Киеву ATACMS. Альтернативу таким ракетам уже решили поставить Украине Великобритания и Франция.

Россия неоднократно выступала с критикой западной военной помощи Украине. Президент Владимир Путин заявлял, что в случае поставок все более дальнобойного вооружения Киеву Россия будет вынуждена отодвигать угрозу от своих границ. Он также не исключил «зеркальных действий» в ответ на решение США передать Украине кассетные боеприпасы.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
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